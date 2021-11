Stanari u Draškovićevoj ulici 44 u Zagrebu posljednjih su dana na nogama. Naime, u haustoru koji pripada dvjema zgradama, jedna privatna ljekarna vrši testiranja brzim antigenskim testovima na koronavirus.

Da će se testiranje vršiti u njihovom haustoru, doznali su kada su na ulazu vidjeli nalijepljenu obavijest, s napomenom da se ljudi mogu slobodno naručiti na testiranje. Testiranje se, kažu stanari, navodno održava u jutarnjim satima od 7 do 8 sati, a za ovaj, kako ga nazivaju, kaos prstom upiru u predstavnicu stanara ulične zgrade, gospođu Zdenku Ivanković, koja je, nadodaju, bez znanja stanara i predstavnika dvorišne zgrade odobrila vlasniku ljekarne gospodinu Željku Hanžiću da testira ljude na covid u njihovom haustoru.

Ljuti su, kažu, jer je to sve dogovoreno bez njihovog znanja. Odnosno, sve se to odvija u privatnom prostoru, a za to nema suglasnosti svih suvlasnika zgrade.

"Ljekarna je u prednjoj zgradi, ulaz je točno u haustor. Svi koji prolaze moraju tuda prolaziti. I mi iz dvorišne zgrade, i oni. To je zatvoreni haustor i tu oni dolaze, otvaraju se vrata i tu testiraju. To se radi između 7 i 8 sati. Sva djeca idu u vrtić, ljudi idu na posao", kaže nam ogorčeni stanar dvorišne zgrade.

Predstavnica nema komentara

Ljekarna se nalazi u prednjoj zgradi, a njihov stražnji ulaz nalazi se u haustoru. Svi koji žele do svog ulaza, i ljudi iz prednje, ali i iz dvorišne zgrade, moraju proći tim dijelom.

Na optužbe stanara prozvana predstavnica Ivanković nije željela odgovarati. U kratkom razgovoru poručila nam je da "nema komentara" te da se obratimo na neke druge adrese po pitanju ove teme. Poručila nam je da probamo kontaktirati "gospodina iz ljekarne, neke nadležne službe za ta testiranja", jer možda je to najbolja adresa.

Čuli smo se i s vlasnikom ljekarne Handžić, magistrom Željkom Hanžićem, koji nam je u razgovoru kazao kako će na naš upit (koji smo i službeno poslali na adresu ljekarne) odgovoriti iz kabineta Ministarstva zdravstva.

Hanžić nam je u razgovoru kratko pojasnio kako je došlo da njihove ljekarne testiraju, na što smo mu kazali kako nije sporno testiranje, već sam prostor u kojem se to odvija, odnosno haustor. Napomenuli smo da je problematično što je sve očigledno dogovoreno bez suglasnosti svih sustanara.

"Ljekarna je u toj zgradi i normalno da smo obavijestili predstavnika stanara i on je razgovarao sa svima. Možemo sazvati sastanak svih stanara, iz cijelog kvarta", kazao nam je.

Kaže da je taj hodnik dovoljno širok da se može održati distanca. Hanžiću smo ponovo u razgovoru napomenuli da je sporno što svi stanari nisu bili obaviješteni već je to išle preko gospođe Ivanković. Rekao je da je on molio da obavijesti stanare da ne bi bilo kakvih problema.

Ljekarnička komora: Testiranje je u skladu s uputama

U međuvremenu, stigao nam je odgovor Hrvatske ljekarničke komore, kojoj smo također poslali upit o ovom slučaju. Oni tvrde kako je sve prema propisima što su utvrdili na temelju očitovanja i fotografija prostora u kojem se provodi testiranje. Također, kažu kako je cijeli proces kraći od 10 minuta te ne uzrokuje zadržavanje koje bi moglo ugroziti zdravlje stanara.

Navode kako je Stožer donio odluku o obvezi testiranja za dužnosnike i državne službenike te kako je za potrebe provođenja širokodostupnog testiranja donesena odluka o mogućnosti uključivanja svih zdravstvenih ustanova koje su ugovorni partneri Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u testiranje brzim antigenskim testovima.

"Ministarstvo je nizom dopisa pozivalo zdravstvene ustanove i obvezalo županijske ustanove uključujući i ljekarne u testiranje brzim antigenskim testovima kako bi se zaposlenicima ustanova i tvrtki obuhvaćenih Odlukom omogućilo dostupno testiranje. Testiranje u ljekarnama, ordinacijama obiteljske medicine , ordinacijama liječnika pedijatara, ginekologa i doktora dentalne medicine namijenjeno je primarno zdravim ljudima bez simptoma koji moraju ostvariti pravo na digitalnu Covid potvrdu u svrhu odlaska na posao", stoji u odgovoru Hrvatske liječničke komore.

"Testiranje se može provoditi i u prostorima zdravstvene ustanove. U tom vremenu zdravstvena ustanova ne može provoditi svoju uobičajenu djelatnost. Zatvaranje ljekarni bi uzrokovalo probleme u dostupnosti lijekova, dodataka prehrani i drugih proizvoda kojima ljekarna opskrbljuje stanovništvo te je upravo iz toga razloga HZJZ napisao preporuke o provođenju testiranja na otvorenom. Na temelju priklopljenih očitovanja i fotografija prostora u kojem se provodi testiranje utvrdili smo da ljekarna provodi testiranje u skladu s uputama HZJZ-a. Sami proces testiranja je kraći od 10 minuta te ne uzrokuje zadržavanje koje bi moglo ugroziti zdravlje stanara“, kazali su nam iz Hrvatske ljekarničke komore", navode dalje u odgovoru.

Poslali su nam i fotografiju ulaza, kako bismo se uvjerili da zdravlje ljudi nije ugroženo, jer se može provoditi preporučena distanca.

Nema odgovora na ključno pitanje

O slučaju se očitovalo i Ministarstvo zdravstva, koje nam je na naš upit proslijedilo dopis Hrvatske ljekarničke komore, koji nam je prije toga poslala i sama komora.

Nitko od aktera s kojima smo razgovarali, odnosno koji su se do sada službeno oglasili o slučaju, nije nam odgovorio na pitanje smije li se testiranje odvijati u privatnom prostoru ako nema suglasnosti stanara. Jer upravo je to najveća problematika – stanari nisu znali da će se u prostoru koji je njihov, na privatnom vlasništvu, odvijati testiranje.

Upite o konkretnom slučaju poslali smo i na adrese Grada Zagreba, Stožera civilne zaštite, Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Do zaključenja ovog teksta nismo primili njihove odgovore, no svakako ćemo ih objaviti kada nam iste dostave.