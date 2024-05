UZNEMIRUJUĆE / Stručnjak komentirao štakora pronađenog u limenci graha: 'Žao mi je ljudi koji su to vidjeli'

Uznemirujuća kupnja u Zagrebu! Kupac je u limenci smeđeg graha pronašao štakora. Sve je fotografirao i javio se udruzi "Halo, inspektore" rekavši da više ne može ništa jesti od same pomisli na smrad i šoka nakon viđenog. 'Pa to je degutantno. Mislim da mi je više žao tih ljudi koji su to otvorili i vidjeli. Sada se smireno trebaju poduzeti mjere da se to više ne desi i da takva hrane više ne dolazi na tržište', rekao je Marijan Katalenić, stručnjak za sigurnost i kvalitetu hrane. Više pogledajte u videu