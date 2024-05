U samo nekoli dana Talijani su snimili dvije pijavice, posljednju na području sjevernog Jadrana u utorak oko 13.30 sati. Formirala se u sjevernom Jadranu kod poluotokaMuggia, a prošlog petka da se pijavica formirala i prešla preko područja Padove i Vicenze.

Talijanski mediji redom su preonosili da se radi o "tornadima" i na prvu izazvali možda dodatan strah.

Meteorolog RTL-a Dorian Ribarić umiruje i kaže da to nisu tornada, nego pijavice i da nisu tako rijetke i kod nas.

"Pijavica je manji atmosferski vrtlog relativno kratkog trajanja koji se javlja pri izrazito nestabilnoj atmosferi ispod olujnih oblaka, tj. kumulonimbusa. One mogu nastati iznad vodene površine, ali i nad kopnom. Ime tornado je rezervirano samo za one najjače kopnene pijavice razorne snage i djelovanja uz točno definirane pragove brzine vjetra. Morska pijavica je ona nastala iznad morske površine, a prijeđe li na kopno, duž svoje prilično uske i kratkotrajne putanje može uzrokovati velike štete. Na Jadranu se pijavice mogu javiti u bilo koje doba godine, no najčešće su u kasno proljeće, ljeti i ujesen. Najveća čestina je u kolovozu, a može ih biti i više istovremeno", naveo je Ribarić.

Pijavica je relativno rijetka, navodi Ribarić, ali uobičajena pojava na Jadranu prilikom nevremena i prolaska frontalnih poremećaja.

"Njihov broj godišnje može znatno varirati, ali prema znanstvenim radovima i Europskoj bazi opasnih vremenskih pojava (ESWD) može se procijeniti da ih se u Hrvatskoj pojavi barem 30 godišnje. Vjerojatno ih je i više, a zbog poboljšane tehnike praćenja i informiranja kao što su društveni mediji, tijekom vremena se očekuje i povećano bilježenje njihovog broja. Prostorno gledano, moguće su duž cijele naše obale, ali posebno se ističu zapadna obala Istre te okolice gradova Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika pa i područje oko Palagruže", navodi Ribarić.

Za pomoć kolegama s DHMZ-a za analizu i prognozu takvih događaja, pijavice se mogu prijaviti putem linka: Prijava Pijavice.

