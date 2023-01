Ana Walshe (39) je misteriozno nestala nakon što je napustila svoj dom nedaleko od Bostona kako bi uhvatila let za Washington rano ujutro 1. siječnja. Međutim, Ana, koja ima tri sina od 2 do 6 godina, nikada se nije ukrcala u avion niti je stigla do aerodroma. Od tada je nitko više nije vidio te je uslijedila opsežna potraga.

Među onima u Srbiji koji s velikom pažnjom očekuju vijesti s druge strane oceana je Milanka Ljubičić, majka nestale Ane. Ona negira da je Ana bila u svađi sa svojim mužem Bryanom Walsheom. Iako ne krije da je bilo trzavica, piše Kurir.

" Jedino što vidim kao mogući razlog svađe je to što je ona željela da i djeca dođu kod nje u Washington, ali Bryan, pošto je još uvijek bio u tom sudskom procesu i pošto nosi nanogicu nije dozvolio da djeca idu... Eto, jedino to bih mogla navesti kao jedan od mogućih razloga za nesuglasice. Drugo ništa ne mogu reći. Uvijek su bili dobro raspoloženi", rekla je Milanka Ljubičić. Na pitanje da li se kćer žalila na ponašanje muža, Milanka je odgovorila:

"Ne, nije se žalila, ali jedino kad je došla u studenom požalila se da sve ovo sa Bryanom predugo traje, da je umjesto dva mjeseca ostao skoro godinu dana u toj iznajmljenoj kući i da joj nije ugodno toliko putovati, a željela je da djeca budu s njom", ispričala je majka nestale Ane.

Podsjetimo, majka troje djece je nestala bez traga, a ono što je poznato jest da je trebala otići u Washington radi posla. Međutim, na taj let nikad nije stigla. Bryan je prijavio nestanak svoje supruge u srijedu 4. januara, a istog dana je nestanak je prijavio i njen poslodavac.

Nešto kasnije Bryan je uhapšen pod sumnjom da je dovodio u zabludu organe koji su istraživali Anin nestanak.

Sa lisicama na rukama Bryan našao se jučer pred američkim tužilaštvom gdje je naveo da nije kriv, a u obiteljskoj kući nađen je krvavi nož koji je upotrebljavan, ali i sredstva za čišćenje u vrijednosti od 450 dolara. Također, nađena je i pila, a istražitelji su pretražili i deponij.