Podsezona u Rijeci, ali i na Kvarneru, jako je dobra, javlja N1.

"Stvarno su prekrasne plaže, čovjek ne bi vjerovao, more je čisto. Ima toliko znamenitosti da imate toliko za raditi tjednima ovdje, tako da mi dođemo ovdje malo se prošećemo, odemo do Krka”, kaže Lovorka Vlahović iz Samobora.

Događa se 'last minute'

"Što će biti dalje ne znam. Iskreno, neke grupe koje su trebale doći sad za tjedan dana su otkazale, je li to zbog epidemiološkog pogoršanja, nisam sigurna, ali neizvjesno je”, rekla je voditeljica hostela Vera Lončar. Na botelu su imali 6000 noćenja u srpnju i kolovozu.

"U pravilu sve se događa last minute. Nekakvih najava za sljedeća dva tjedna nema pretjerano, ali u biti događa nam se to da nam se kapaciteti popunjavaju dan do dva prije samog dolaska gostiju”, kaže Andrej Kušeta, voditelj botela.

Profitirali smo na nesreći drugih

Turistički konzultant Nedo Pinezić kaže da zemlje različito gledaju na epidemiološko stanje u Hrvatskoj.

"Njemačka pored broja zaraženih promatra i stanje pacijenata, koliko ih završi u bolnici”, rekao je Pinezić za N1. Iako je sezona bolja nego što se očekivalo, Pinezić kaže da neće biti na razini rekordne 2019.

"Srpanj i kolovoz su bili apsolutno iznad svih očekivanja. Profitirali smo na nesreći drugih, sjetimo se Britanaca koji su u Portugalu i Španjolskoj širili delta soj, pa poplave, nepogode… Hrvatska je u svemu dobro prošla. Koronakrizom se upravljalo bolje nego prošle godine, naučili smo nešto, ljudi su bili prilično disciplinirani, a došli su i neki drugi gosti koje do prije nismo nismo imali – oni koji su inače išli u Toskanu, Provansu, Azurnu obalu, oni su otkrili Hrvatsku i tu se događa ta promjena. U Hrvatsku je bilo najsigurnije i najbliže doći”, rekao je Pinezić.