"Poljak je skinuo gaće, pokazao spolovilo i pljunuo me!", prepričala je prodavačica iz Podstrane za Slobodnu Dalmaciju. Kaže kako je do incidenta došlo kad je upozorila kupca da stavi masku. Djevojka je još uvijek u šoku, a kaže kako otad dobro pazi koga će upozoravati.

Novinari Slobodne doznali su kako se mještani često žale na to da stranci u trgovinama ne nose maske. "Evo jutros, jedna u tangama s mrežom preko polugole stražnjice, čujem govori francuski, bez maske. Lako bi ja prešla preko gole pozadine, na to smo navikli preko ljeta, ali zašto usta i nos ne pokrije, to mene muči.

Još uđu u dućan bez problema. A mi smo ove zime morali čekati red da netko izađe kako bi ušli i normalno kupovali. Zašto se njima ne zabrani ulazak, nego ih se propušta", žali se mještanka.

Turisti u dućanima bez maske su čest prizor

U trgovini, novinarka doista susreće tri djevojke u ranim 20-ima, pričaju na njemačkom jeziku, a nijedna ne nosi masku. Bilo je još takvih primjera. Prodavačice kažu - turisti jednostavno ne žele nositi maske.

"Evo baš nam je danas bila Civilna zaštita zbog toga. Obilaze stalno, ali što ću ja kad oni neki jednostavno neće da nose maske", rekla je kolegica djevojke koja je zbog upozorenja ostala popljuvana.

"Ja pokrivena njegovom pljuvačkom preko pola ruke, a on spustio gaće i golog međunožja viče na mene zbog maske. Imao je oko 50 godina, dolazio je i prije, pa smo znali da je Poljak.

Od tada se bojim išta kazati ako mislim da je netko agresivan. Procijenimo i upozorimo kad mislimo da nećemo doživjet nešto slično od “antimaskera”, kazala je.

Stožer: Mi stalno upozoravamo djelatnike da obilaze trgovine...

Slobodna Dalmacija obratila se Stožeru civilne zaštite Podstrane i upitala za komentar ove situacije.

"U pogledu obaveznog korištenja zaštitnih maski u trgovinama, možemo vas izvijestiti da članovi stožera redovito, dvaput dnevno (ujutro i navečer) obilaze trgovine i upozoravaju djelatnike odnosno voditelje trgovina o eventualno uočenim propustima.

Također, Stožer je u stalnoj komunikaciji s odgovornim osobama trgovačkih lanaca koji posluju na području općine Podstrana te se konstantno ukazuje na obvezu pridržavanja epidemioloških mjera - informirao nas je Ante Minigo, član Stožera CZ Općine Podstrana", odgovorili su.