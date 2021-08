Benjamin Glynn je 39-godišnji Britanac, koji je završio u psihijatrijskoj ustanovi u Singapuru zbog - zaštitne maske. Naime, uhićen je početkom svibnja, jer nije htio staviti masku na lice tijekom vožnje u metrou. U "ludnici" je završio, jer je sudski proces koji se vodi protiv njega nazvao "odvratnim", piše The Telegraph.

Suđenje mu je počelo u četvrtak, a on je poručio da se neće izjasniti je li kriv ili nevin. Na opće oduševljene okupljenih "antimaskera" u sudnici izjavio je: "Odbijam biti rob. Mislim da je ludo što mi se uopće sudi za nenošenje zaštitne maske."

Psihijatrijsko vještačenje

Glynnu, inače ocu dvoje djece iz Yorkshirea u Engleskoj omogućeno je da se brani sa slobode ako uplati 2700 funti jamčevine. No, ta mu je mogućnost ukinuta 19. srpnja. Osim za navedeno nedjelo, Glynna se tereti i za nenošenje zaštitne maske na prvom pojavljivanju pred sudom u srpnju.

Zamjenik javnog tužitelja Timotheus Koh zatražio je od suda da se Glynna pošalje na psihijatrijsko vještačenje nakon što je njegova obitelj rekla da se "značajno promijenio" otkad je počela pandemija.

"Ponašanje optuženog u sudu govori za sebe", rekao je Koh, na što mu je Glynn povišenim glasom odgovorio: "Moj je um kristalno čist. Potpuno sam budan. Prosvijećen sam."

Postao je viralni hit

Britanac, koji u Singapuru boravi od 2017. kao zaposlenik podružnice jedne britanske kompanije, tijekom suđenja je tvrdio da "vlada" sobom te da ga se optužbe na njegov račun "ne tiču".

Njega su ulovile nadzorne kamere kako u metrou ne nosi masku. Možda bi ga i pustili da ta snimka nije postala viralni hit. Nakon toga ga je policija locirala, identificirala i transferirala u pritvor. Njegova se obitelj vratila u Leeds bez njega, a on poručuje da "i ovako i onako želim otići. Pustite me da odem".

Imao je lažnog odvjetnika

Glynn sve donedavno nije imao odvjetnika, a pravne savjete mu je davao Abdul Rashid Abdul Rahman, osoba zadužena za obradu njegove jamčevine. No, sud je zabranio Rahmanu da mu daje pravne savjete jer nema potrebne kvalifikacije.

Uz to, odlučili su zadržati Glynna na promatranju u Institutu za mentalno zdravlje do sljedećg ročišta 19. kolovoza. On je na izlasku iz sudnice urlao da ga je policija lovila poput "čopora životinja" te da ova odluka "nije pravedna".

U slučaju da ga se proglasi krivim za uznemiravanje, prijeti mu maksimalna kazna od godine dana zatvora i 2600 funti. Ako se utvrdi da je kriv za kršenje epidemioloških mjera, može dobiti još šest mjeseci zatvora i 5300 funti kazne.