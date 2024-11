Kekin pustila Beroševu snimku. Plenković: 'Ovo prvi put čujem, ne znam odakle vam'

Dok se čeka kada će na red doći saborska rasprava o opozivu Vlade, jutros se na saborskom Odboru za zdravstvo održava saslušanje kandidatkinje za novu ministricu zdravstva. Njezino potvrđivanje očekuje se idući tjedan.

Premijer Andrej Plenković i Irena Hrstić stigli su na sjednicu saborskog odbora. Započela je sjednica. Predsjednica odbora Ivana Kekin objašnjava po kojim će pravilima raditi na sjednici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kekin pustila snimku

10.35 - Krenule su replike predsjedniku Vlade Plenkoviću. "Pustit ću vam nešto, iz 2020. kad ste ovako biranim riječima govorili o ministru Berošu", rekla je Kekin i pustila snimku na kojoj se čuje razgovor Vilija Beroša i Dijane Zadravec. "Jeste li taj vrh stranke? Čemu farsa s ministricom kad vi birate put?", pitala je Kekin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Poštovana zastupnica Kekin, vi radite skečeve. Ne znam odakle vam ta konzervacija, prvi put je čujem", odgovorio joj je Plenković. "Snimke, skečeve i recitacije možete još dosta godina u opoziciji rješavati. Ja kad imam vremena, rješavam križaljku, a vi se bavite skečevima", dodao je Plenković.

10.28 - Riječ je uzela Irena Hrstić. "Razmišljala sam kako započeti, ali dali ste mi jako dobar početak. Želim se ispričati svim zaposlenicima u zdravstvenom sustavu jer su dobili rečnicu da je zdravstveni sustav u kolapsu. Govorim odgovorno da 75 tisuća ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu rade dobro i predano", uvodno je rekla Hrstić.

"Karijeru sam od početka krenula pošteno. Jesam li u životu imala pogrešnih odluka? Vjerojatno jesam, kao svatko od nas. Spremna sam prilagođavati se situaciji. Svi koji ste liječnici znate da se kroz 20 godina promijenilo pružanje zdravstvene usluge. Spremna sam raditi, neumorno radim i mislim da zasad imam snage nastaviti raditi", dodala je Hrstić.

Grmoja oštro prozvao Plenkovića

10.23 - Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja tražio je povredu poslovnika pa prozvao Plenkovića. "Vaša korumpirana klika nije zaslužila lojalnost nas, ni hrvatskih građana. Takvu lojalnost možete očekivati od ljudi poput Beroša, takva lojalnost očekuje se u Cosa Nostri, u masonskim organizacijama. Mi ćemo biti lojalni samo hrvatskom narodu", rekao je Nikola Grmoja, koji je nakon toga dobio opomenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Irena, morate se naviknuti'

10.12 - "Što se tiče doktorice Hrstić, nekoliko riječi. Irena, morate se naviknuti na ekipu koja će biti protiv vas. To su vam kršitelji Ustava, ljudi koji bojkotiraju ključne rasprave, čelnike NATO-a, podržavaju onog koje ustavne sudce naziva stajskim muhama, da ne kažem gangsterima", rekao je Plenković.

"Doktorica Hrstić je ugledna liječnica, koja je obavlja dužnost u našoj trećoj vladi kao državna tajnica. Prije toga je 11 godina vodila pulsku bolnicu. Ima iskustva organizacije rada i zasigurno će pridnonijeti zastupnosti i kvaliteti zdravstvene skbi u RH", dodao je premijer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ona u ovom procesu ima moju osobnu podršku, povjerenje. Znamo se godinama, detaljno smo razgovarali o novom poslu. Očekujemo da se temeljito posveti novim zadaćama", rekao je Plenković. "U svakom slučaju, doktorica Hrstić ima moje povjerenje, povjerenje parlamentarne većine, stranke. Sigurno smo da će u svom poslu, kada dobije povjerenje Hrvatskog sabora, taj posao raditi angažirano, čestito, zakonito", dodaje premijer.

10.02 -"Danas ovdje dolazimo raspravljati o novoj ministrici nakon što je posljednji ministar uhićen jer se družio s podzemljem. no to kako se uništava zdravstvo, u dva manada legaliziralo se dva modela kako se novac iz javnog zdravstva ulijeva u privatno", rekla je na početku Ivana Kekin.

"Ovdje će se najmanje razgovarati o planu i programu nove ministrice, a najviše će se napadati premijer i tražiti crne ovce u sustavu. Liste čekanja su pale s 400 na 132 dana. Svota novce koja ide iz javnog u privatni sustav je manja od 2 posto", poručio je Mislav Herman.

"Dopustite da izrazim žaljenje zbog situacije u koju je Vladu doveo bivši ministar Beroš. Snažno osuđujemo takvo ponašanje i nitko u vladi ne dobiva mandat da bi postupao protuzakonito. Posebno je osjetljivo kada se ovakvi slučajevi korupcije događaju u sustavu zdravstva", rekao je na početku Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odlučio se osvrnuti na 'niz klevetničkih navoda iz SDP-ovog pamfletića'.

"Što se tiček tze o 30 ministara, mi smo na vlasti treći mandat, to je deveta godina koja je u tijeku, došlo je do osvježavanja ministarske postave. Macron je kao predsjednik promijenio u mandatu više od 100 predstavnika Vlade. Što se tiče ministara koji su otišli zbog optužbi za korupciju u vrijeme njihovog mandata, to je troje. Tri nije isto što i 30", rekao je premijer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prozvao je oporbu da su Milanovićeve pudlice, kritizirao predsjednika Milanovića zbog misije NSATU, oporbu zbog blokade rasprave o proračunu.