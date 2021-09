Po broju cijepljenih (42 posto ukupne populacije) smo na europskom dnu, brojke novozaraženih i hospitaliziranih ubrzano nam rastu, a sve je više ljudi i na respiratorima. Osim toga, čini se i da nas samo dan dijeli od ulaska u "crveno" na karti ECDC-a. U takvoj situaciji Hrvatska je danas, nakon 10 mjeseci, odlučila otvoriti zatvorene prostore kafića za posjetitelje. Sve se to odvija po posebnim pravilima koja je objavio HZJZ, a ono što valja istaknuti je obvezno nošenje maske do stola i na putu do WC-a kao i držanje razmaka među stolovima, dezinfekcija...

Od onoga što brojne druge europske zemlje čine, Hrvatska je iz nekog razloga odustala. Kontrole Covid potvrda na ulasku u kafiće i restorane, barem zasad, neće biti. Hoće li i, ako dođe do još većeg porasta hospitaliziranih, zatvoreni dijelovi kafića pod ovim uvjetima ostati otvoreni, vidjet ćemo. Sjetimo se i da je lani Vlada slala poruke da zatvaranja više neće biti pa su kafiće i restorane ipak zatvorili krajem studenoga jer su bolnice počele pucati po šavovima.

'Život mora ići dalje'

Imunolog sa Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. Zlatko Trobonjača otvaranje unutarnjih dijelova kafića u načelu ne smatra spornim jer život ne smije stati zbog epidemije:

"Moramo prihvatiti da je to tako. Sve društvene aktivnosti trebaju se događati dok god je zdravstveni sustav funkcionalan tj. dok god možete primiti veći broj bolesnika. Naš najveći problem je što nemamo dovoljno cijepljenih. Ja bih prvi bio za ukidanje mjera da smo cijepili više od 70 posto ljudi", kaže Trobonjača.

'Ne možete jednako tretirati cijepljene i necijepljene'

Imunolog smatra da su Covid potvrde dobar mehanizam od kojeg država ne bi trebala odustajati:

"Ne možete jednako tretirati cijepljene i necijepljene ljude. Koju poruku onda kao država šaljete javnosti? Covid propusnice su snažan državni mehanizam kojim se ljudi mogu potaknuti na cijepljenje. Nikako nisam za to da se ljudi cijepe na silu, ali činjenica je da netko tko je cijepljen ima osam puta manju mogućnost da se zarazi, a ako se i zarazi, ima i do 50 posto manje virusa u tijelu što znači da ga teže i prenosi."

Trobonjača napominje kako je dobro da se što više ljudi cijepi jer to, u konačnici, smanjuje broj pacijenata u bolnici što je i državi u interesu.

"Imamo mehanizam spriječiti necijepljene ljude u širenju virusa, a to je prvenstveno kontrola Covid potvrda. No, ja nikad nikome ne bih ograničavao kretanje. Također, nikome ne bi trebalo ograničiti niti ulazak u kina, kazališta, galerije, na koncerte, utakmice...ali svi koji nisu cijepljeni trebali bi na ulazu napraviti brzi test na Covid", kaže imunolog.

Blizu smo 'starog normalnog', ali do kada?

Dodaje i kako je činjenica da smo trenutačno, pogotovo nakon današnjeg otvaranja kafića, vrlo blizu "starog normalnog", ali i da je pitanje koliko će dugo tako ostati.

"Države koje imaju veću procijepljenost, poput Velike Britanije ili Danske, mogu ukinuti sve mjere. Kod nas je situacija drukčija. Znamo i da dominira delta soj koji ima dvostruko veću učestalost hospitalizacija od prethodno dominantnog alfa soja. Brojke u Hrvatskoj rast će i dalje, a sve će se zahuktati nakon što počne škola. Krajem rujna i u listopadu možemo očekivati vrlo visok broj novozaraženih. No, delta neće dugo trajati jer će vrlo brzo pronaći sve one koje može zaraziti, a to su prije svega necijepljeni te oni koji su izgubili antitijela, bilo da su davno preboljeli Covid ili se vrlo rano cijepili", ističe Trobonjača.

Pad brojki bi, smatra poznati imunolog, mogli očekivati od studenog, a sve bi, barem što se ovog vala tiče, moglo biti gotovo do kraja godine.