Broj zaraženih koronavirusom blago se povećava iz dana u dan, a u najvećoj covid-bolnici u zemlji, KB Dubrava, tvrde da im je broj pacijenata oboljelih od covida-19 pao, što znači da se bolnica uskoro u potpunosti vraća u pretpandemijski režim rada.

Još od 7. lipnja sve specijalističke i subspecijalističke ambulante poliklinike KB-a Dubrava ponovno rade. Od kraja istog mjeseca moguće su i operacije, a uskoro se otvara i hitni prijem.

"U KB-u Dubrava značajno je pao broj hospitaliziranih. Imamo šest bolesnika u covid-odjelu. Od toga su njih pet hematološki bolesnici s teškom osnovnom malignom bolesti, dok u intenzivnoj na covidu nemamo nijednog pacijenta. S druge strane, Klinika za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' ima šest covid-pacijenata na intenzivnoj tako da nije da nema tih pacijenata, ali je značajno smanjen njihov broj", rekao je za Index voditelj Kriznog stožera KB Dubrava, Bruno Baršić.

Od njihovih šest pacijenata, samo je jedan cijepljen, ali i ta osoba boluje od malignih bolesti. "To nas ne iznenađuje jer je osoba imunosuprimirana, zbog maligne bolesti ima slab imunitet i pitanje je koliko takve osobe mogu odgovoriti na cjepivo. Ja sam očekivao veći broj bolesnika koji su cijepljeni. Cjepivo se pokazalo da štiti za britanski soj od 94 do 96 posto i po tome se vidi da cijepljenje štiti. Broj oboljelih nakon potpunog cijepljenja je vrlo nizak po statistikama tako da je cjepivo još više štitilo nego što smo prvo mislili. Vi od 100 cijepljenih, npr. Pfizerom, možete očekivati da će se njih 20 zaraziti delta sojem, ali će samo jedan od njih 100 završiti u bolnici tako da ipak to nisu veliki brojevi", rekao je Baršić.

Zbunjujuća situacija

Dodaje kako ga zbunuje situacija u Velikoj Britaniji, Izraelu i Malti, gdje, unatoč visokoj procijepljenosti, raste broj novozaraženih osoba, ali ne i hospitalizacija.

"Dakle, cjepivo dokazano štiti od toga da završite u bolnici ako se zarazite. Recimo, u travnju i svibnju, kako je starija populacija kod nas bila sve više cijepljena, mi smo automatski u KB-u Dubrava imali manje bolesnika. Broj hospitalizacija počeo je padati u svibnju. Možemo reći da nas je treći val mimoišao. Bitno je da su počeli padati brojevi, a polovinom lipnja smo odahnuli. Evo sad, kao što sam rekao, na intenzivnoj nemamo nijednog pacijenta. A uskoro se otvaraju hitni prijemi i krećemo raditi punom parom za ne covid-pacijente iako imamo i dalje pripremljen covid-odjel", rekao je Baršić.

Liječeno više od 6000 ljudi

Najteža situacija u KB Dubrava bila je u studenom i prosincu kada su primali po 500 bolesnika dnevno, a unutar 24 sata im je umiralo i po 20 osoba. Kako je krenulo cijepljenje, smanjio se broj starijih pacijenata. No, u travnju su se brojke podigle zbog mlađih zaraženih pacijenata koji su završili na kisiku ili na respiratoru.

Ravnatelj bolnice, Ivica Lukšić prije mjesec dana je otkrio kako je ondje liječeno više od 6000 osoba zaraženih koronavirusom. Stoga ne čudi da se već okrenuo procjenama situacije najesen.

"Danas su okolnosti ipak bitno drugačije nego prošle godine, imamo cjepivo. Vjerujem da će se građani odazvati i da ćemo se cijepiti u dovoljnom broju da obuzdamo pandemiju, to je jedini put. SARS-CoV-2 virusa nećemo se riješiti, bit će tu kraj nas, ali imamo moćno sredstvo prevencije da to bude bolest kao sve ostale. Poruka da imamo mirniju jesen je da se cijepimo", zaključio je Lukšić.