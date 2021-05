Novoizabrani gradonačelnik Splita Ivica Puljak otkrio je za RTL koji će mu biti prvi potezi nakon primopredaje i sastanka sa zaposlenicima u gradskoj upravi. 'Kao što sam već rekao, ja sam spremio jedan govor u kojem ću ih pozvati da svi sudjeluju u razvoju grada, svatko od njih će dobiti priliku sudjelovati i da će sudjelovati u razvoju grada na dobrobit svih građana'', kaže Puljak.

Sada ga čeka sastavljanje većine u gradskom vijeću gdje je HDZ u prvom krugu dobio više mandata nego on. ''HDZ ima devet vijećnika, Kerum ima četiri, to je 13, ostaje još 18 do 31 koliko broji gradsko vijeće. Ovih drugih 18 vijećnika po onom što smo govorili u kampanji i u nekim razgovorima već s njima, oni su svi bili za promjene i promjene su se dogodile. Oni su svi ljudi kojima je važan javni interes ispred njihovog osobnog interesa. Ono što sam i u kampanji govorio, siguran sam da nećemo imati problema sa sastavljanjem većine u gradskom vijeću'', uvjeren je Puljak.

'Plenković je trebao dostojanstvenije priznati poraz'

Na pitanje boji li se da bi u njegovu mandatu moglo biti preletavanja s jedne strane na drugu te da postoji opasnost da izgubi podršku u gradskom vijeću, Puljak je rekao da se ne boji toga. "Mi smo uvijek govorili da ćemo biti otvoreni i transparentni i sve što radimo će biti na uvid građanima. Oni koji ne budu se složili s takvim radom, oni možda i mogu napustiti tako nešto, ali ja sam siguran da je za ovih 18 ljudi javni interes ispred njihovog osobnog'', dodao je.

Premijer Andrej Plenković je rekao da je na Split pala ljaga jer s njim u gradsku upravu kao njegov zamjenik ulazi "antisemit" te je preporučio da ga se treba odreći. No, Puljak kaže da ga se neće odreći. ''Naravno da neću. Ta izjava premijera je neprimjerena i da je trebao dostojanstvenije trebao priznati i podnijeti poraz. Mislim da svatko treba shvatiti da postoji poraz u životu pa tako i premijer tim više što će se morati naviknuti na to, ja mislim da će imati još više poraza u budućnosti'', rekao je.

"Ova kampanja je zaista bila prljava i volio bih da se takvo nešto nikad više ne ponovi. Mi smo ljudi koji su isključivo usmjereni na budućnost, nećemo se osvrtati na ono što je bilo'', dodao je Puljak za RTL.

Puljak je za HTV otkrio koji će mu biti prvi potezi kao gradonačelniku Splita.

"Bolje ćemo organizirati firmu Čistoća da grad bude čišći oko kontejnera. Bolje ćemo organizirati komunalne redare da zaista pokažemo da Split može biti čist grad. Ako se riješi uskoro koncesija, započet ćemo i projekt Žnjan", kazao je.

Njegov je moto kako će Split biti "centar svita".

"Split je emocionalni centar svita za sve koji su ovdje rođeni, čak i za one koji su otišli iz Splita. Split je nekad doista i bio centar svita. U doba kad je sagrađena, Dioklecijanova palača bila je najljepša i najvažnija građevina na svijetu. Mi bi u nekim segmentima doista mogli postati centar svita, mogli bi imati muzej Dioklecijana u koji bi ljudi zaista dolazili u Split da ga vide", kazao je Puljak.

Objasnio je kako će složiti većinu u Gradskom vijeću

