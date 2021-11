Grad Zagreb u petak je otvorio javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgajatelja čime se zapravo ukida mjera roditelj odgajatelj, koju je uveo bivši gradonačelnik Milan Bandić, piše RTL.

Nove potpore za prijavi više se neće zaprimati, a one koje već teku, mjera će trajati do djetetove sedme godine. Za djecu koja sad imaju sedam godina, mjera će vrijediti do 30. travnja iduće godine. Svima koji imaju mlađu djecu i dalje će biti korisnici mjere, ali će primati tisuću kuna neto. No, roditelj će se tada smjeti zaposliti ili prijaviti na burzu rada.

Ovo je navodno samo jedan potez kojim gradonačelnik pokušava zakrpati veliku financijsku rupu od 8,2 milijarde kuna.

Dvojben demografski učinak

Ova se mjera ukida uz argumente da je bila veliki financijski trošak, a demografski učinak bio je dvojben. Prema informacijama iz Grada Zagreba, da je mjera zadržana na isti način kao i do sada, do kraja mandata gradonačelnika Tomislava Tomaševića, to bi doseglo iznos u visini proračuna Grada Osijeka.

Mjera je mjesečno koštala 44 milijuna kuna, a korisnici mjere roditelj odgajatelj godišnje su dobivali svake godine i povrat poreza od oko 20.000 kuna.

Ovim izmjenama u sustavu mjera roditelja odgajatelja, ostvarit će se uštede od 300 milijuna kuna u proračunu grada za 2022. godinu.

Roditelji koji će ostati bez ove potpore, a u međuvremenu se ne zaposle, past će zapravo na teret države kao nezaposlene osobe ili kao primatelji socijalne naknade. S 30. travnja iduće godine bez ove potpore ostat će 2720 roditelja koji tada idu na burzu rada ili moraju naći posao.