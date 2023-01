Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održat će u srijedu u 10 sati konferenciju za medije u prostorijama Gradske uprave, u povodu posljednjih zbivanja u podružnici Čistoća Zagrebačkog holdinga, najavljeno je iz Grada.

"Za razliku od prošle vlasti, ova vlast je u potpunosti poštivala kolektivni ugovor u Zagrebačkom Holdingu. Zbog neisplate božićnica bila je i tužena (vlast). Mi kao nova vlast ne samo da poštujemo kolektivni ugovor nego smo dali uputu Upravi Holdinga da ide dodatno povećati materijalna prava, svjesni inflacije i novih uvjeta rada zbog odvoza otpada", rekao je Tomašević uvodno.

"Sindikati su se postavili da žele linearno povećanje plaća, i onima u srednjem menadžmentu i onima s najnižim primanjima. Mi i Uprava Holdinga smo smatrali da je socijalno pravednije da se više povećaju plaće onima koji imaju najmanje plaće", rekao je vidno ljutit gradonačelnik.

Rekao je da su krajem godine plaće povećane 13 posto upravo radnicima koji sada štrajkaju, a onima u srednjem menadžmentu manje od 5 posto. "Volio bih da sindikat objasni zašto nije želio socijalno pravednije povećanje plaća", rekao je Tomašević.

'Višegodišnje zanemarivanje? Mi smo tu godinu i pol'

"Za razliku od prošle vlasti koja je stotine radnika u Holdingu zapošljavala kroz agencijski rad, ti radnici nisu imali nikakvih prava i na njih se nije odnosio kolektivni ugovor, mi smo taj agencijski rad ukinuli", podsjetio je Tomašević dodajući da radnici uživaju sva prava kolektivnog ugovora koji do sada nisu imali. "I sada mi ispadamo neosjetljivi, a sindikati kažu da se govori o višegodišnjem zanemarivanju? Mi smo godinu i pol na vlasti", rekao je Tomašević ljutito.

"I onda se desi nenajavljeni, nezakoniti štrajk, koji ne znam da se dogodio kojem gradonačelniku, a mi smo spremni na socijalni dijalog", rekao je Tomašević. Podsjetio je da je Grad Zagreb ugrozio svoju likvidnost kako bi se isplatile plaće radnicima Holdinga koji je poslovao u otežanim okolnostima, kako im 'niti jedan dan ne bi kasnila plaća'.

'Ovo nije štrajk? A što je onda?'

Komentirajući konkretan slučaj trojice radnika, kaže kako niti radnici ne osporavaju da su pogriješili, ali da je problematična vrsta sankcije.

"Uprava je povukla svoju odluku, radnici Čistoće koji su bili u spontanom štrajku rekli su da je to ključan zahtjev da nastave raditi. Međutim, sutradan je došlo 11 novih zahtjeva. Prekosutra će doći 22 nova zahtjeva", rekao je Tomašević.

"Sindikati tvrde da ovo nije štrajk. A što je onda?" upitao je gradonačelnik nazivajući ovaj nenajavljeni štrajk još jednom nezakonitim.

"Mi smo trenutno u proceduri mirenja i unatoč tome imamo nenajavljeni štrajk koji traje i ide u nedogled. Sindikati tvrde da to nije pod njihovom kontrolom, a u isto vrijeme žele s nama razgovarati o povećanju materijalnih prava na razini cijelog Holdinga. Koja je poanta zakonske regulative o štrajku? U Francuskoj imate hrpu štrajkova sada, ali oni su najavljeni i po zakonu. Morate upozoriti poslodavca. Mi ovdje govorimo u usluzi koja se tiče javnog zdravlja i higijene", rekao je Milanović.

Kazao je da će uprava sudu prijaviti nezakoniti štrajk i da od utorka, trošak plaća radnika koji su u štrajku - govorimo o 100.000 eura dnevno - snosi sindikat", rekao je Tomašević dodajući, ako sindikat s time nema veze, zašto bi se s njima pregovaralo?

'Tražimo da se radnici vrate na posao'

"Pozivam radnike da krenu s odvozom. Uprava je spremna odmah prihvatiti 5 od 11 zahtjeva i pregovarati u najkraćem roku o preostalih 6", rekao je. Upozorio je da Holding još uvijek može otići u stečaj i da treba voditi računa o troškovima jer u srpnju dolazi obveznica na naplatu u iznosu od 2,3 milijarde kuna, što je bivši gradonačelnik obećao potrošiti na vodoopskrbu, a to nije učinio. Upozorio je da Holding može otići u stečaj što otvara rizik privatizacije. Pitao je tko će se tada boriti za radnike?

"Mi smo spremni pregovarati o zahtjevima radnika, ali tražimo da se vrate na posao i da se o tome razgovara za stolom, mora biti predstavnika s kojima se razgovara, a sindikati tvrde da to nisu. I ne može jedan dan biti 11, a drugi dan 22 zahtjeva", rekao je ljutito Tomašević dodajući da je gradska vlast 'pokazna vježba za štrajk za cijelu Hrvatsku'.

Na pitanje novinara, je li Tomašević razgovarao s radnicima, rekao je da je uprava Holdinga cijelo vrijeme u komunikaciji s radnicima. "Vi meni recite, ako jedan dan imate jedan zahtjev, a drugi dan 11, gdje je kraj toga? Sindikati kažu da ne stoje iza teoga, s kime da onda pregovaramo? Tko je stajati iza dogovora? I tko će biti odgovoran ako firma na kraju završi u stečaju?", pitao je Tomašević.

"Ispunjavanje svih zahtjeva radnika koštaju 80 milijuna kuna godišnje", dodao je Tomašević. "Socijalni dijalog su pregovori. Neka sindikati odgovore predstavljaju li radnike ili ne? Ako predstavljaju, ovo je nezakoniti štrajk. Ako ne predstavljaju, koja je poanta sindikata?", upitao je gradonačelnik.

"Budući da je Čistoća osjetljiva djelatnost jer ne odvoz otpada utječe na javno zdravlje, zato u kolektivnom ugovoru imate propisano koliko radnika minimalno mora raditi svoj posao, vjerujem da oko 150. I to se sada krši, jer se tvrdi da ovo nije štrajk", rekao je Tomašević.

'Ne mislim dolijevati ulje na vatru'

"Ne mislim dolijevati ulje na vatru. Želim čuti sindikate, što oni misle? Stoje li iza ovoga ili ne? Ako ne stoje, pregovaramo s krivim ljudima. Ili stoje, i moraju snositi trošak štrajka. Nema treće opcije", rekao je Tomašević te napomenuo da se traži povećanje od 40 posto u odnosu na studeni, prema zahtjevima. "Ovo što se dobiva na račun, to su plaća plus neoporeziva primanja. Oko 1200 i nešto za vozače, to je neto iznos koji radnicima sjedne na račun. To je digutno od strane uprave, to je plaća za siječanj, a neki će je dobiti u veljači", rekao je Tomašević.

"Povećali smo plaće, naknade, cijelo vrijeme radimo na socijalnom dijalogu. Nevjerojatno mi je da se to uspoređuje s prethodnom vlasti, koja je imala aneks za aneksom, da smo mi sada pokazna vježba za štrajk za cijelu Hrvatsku", rekao je Tomašević.

Tomašević je rekao da će posjetiti radnike Čistoće. "Ja nisam Bandić koji je za svako zapošljavanje morao dati potpis. Imam 340 gradskih ustanova i poduzeća, nije poanta da sam upravljam sa svima nego da to rade Uprave. Ako treba, uključit ću se, ali s kime razgovaram?", rekao je Tomašević.

Na pitanje, hoće li sankcionirati radnike ako štrajk ne preestane, Tomašević je rekao kako se nada da do toga neće doći. Podsjetio je da je štrajk od utorka nezakonit. Ono prije toga bila je solidarnost s radnicima koju, kako kaže, može razumijeti. Kazao je da očekuje od sindikata da preuzmu odgovornost i da razgovaraju s radnicima.

'Sankcija za radnike neće biti, ako se vrate na posao'

"Sankcija za radnike, ako se vrate na posao, neće biti", rekao je Tomašević.

Na pitanje, smatra li ovo svojim osobnim porazom u kontekstu razvrstavanja otpada, rekao je da ne smatra to svojim osobnim porazom. "Uštede u holdingu su 80 milijuna kuna godišnje jer privatne kompanije više ne obavljaju odvoz otpada. Naravno da ima jako puno pritisaka i interesa, ali mi odustat nećemo", rekao je Tomašević. Zamolio je građane za strpljenje te dodao da ovo ima financijske posljedice za Čistoću jer će doći reklamacije za neispunjenje usluge.

"Radnici kažu da su više godina potplaćeni. Mi to rješavamo. Spremni smo napraviti dodatne korake, koliko je izvedivo s obzirom na održivost cijelog Holdinga. Međutim, pozivam na razum kako bi usluga mogla dalje ići", rekao je Tomašević dodajući da ne želi spekulirati o sankcijama radnika jer se nada 'da do toga neće doći'.

'Tko u prvoj godini mandata dijeli 700 otkaza?'

Na pitanje, smatra li se odgovornim za nastalu situaciju, Tomašević je odgovorio: "Morate jednu stvar razumijeti. Mi smo vlast koja je morala u prvoj godini mandata podijeliti 700 otkazak u Holdingu. To je 10 posto radnika. Mislite li da to radimo iz hira? Da je to politički lagano? Dajte mi jednu političku opciju koja je u prvoj godini mandata podijelila 10 posto otkaza? Jer smo morali spasiti Holdnig s ruba banktrota. I tada se dio sindikata nije s time slagao. A to je bilo 700 ljudi u administraciji, ne operativnih radnika. U tom smislu, ponovit ću, odlukom Uprave su plaće povećane za 13 posto onima s najnižim primanjima. Koliko je bilo povećanje u državnim službama? To je razlog za štrajk? Ljudi koji su bili agencijski radnici, stotine njih. Sada uživaju prava kolektivnog ugovora. Je li to razlog za nezakoniti štrajk?", upitao je Tomašević.

Na pitanje, može li se ovaj štrajk proširiti na ZET i dalje, rekao je da koletivni pregovori traju, a da u Čistoći traje postupak mirenja.

Na pitanje, misli li da netko stoji iza prosvjeda, primjerice, politički oponenti, rekao je: "To vi istražite i meni odgovorite. Ponavljam da bivša vlast kolektivni ugovor nije poštivala", rekao je Tomašević.