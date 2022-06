Prošloga je tjedna razotkriveno kako je prosječna plaća u sektoru informacijskih tehnologija (IT) oko 12.700 kuna. Već otprije je poznato kako je ta branša tražena diljem svijeta, a što oni zapravo rade kada su im uredi opremljeni stolovima za ping-pong, objasnio je za RTL Direkt Dragan Petric, glavni urednik Buga, novinar i IT stručnjak.

"Da hoću to objasniti mami, on sjedi za računalom i piše programski kod u programskom jeziku kao što ti i ja pišemo tekstove na hrvatskom ili nekom verbalnom jeziku. U programskom jeziku stvaraju software koji koristimo", opisao je Petric posao developera, a potom je prokomentirao i njihove plaće.

"Mnogi su očekivali veću cifru. Kad gledamo kremu IT-a, plaće su debelo više katkada. Ima i onih s manjom plaćom od toga, ali plaće developerima rastu strelovito, brže nego cijena goriva", kazao je Petric.

Tražena roba

Programeri i developeri su tražena roba diljem svijeta. Digitalizacija je učinila svoje, pa manjak ljudi u IT-ju treba zahvaliti prije svega sve većem obujmu podataka koje treba programirati.

"Potražnja za developerima je velika svugdje u svijetu i koristi se manjak da mijenjaš posao svako malo jer te svako želi, pa pređeš kod nekog tko će ti ponuditi veću plaću, pa kod nekog tko će ti ponuditi još veću plaću. To se zove job hopping i skakućući s posla na posao bildaš si plaću svakih par mjeseci", otkrio je Petric.

Priznao je da niti u IT industriji, kao i drugdje, nije sve idealno. Neke stvari ne mogu riješiti niti stolovi za ping-pong. "To se radi u tvrtkama koje nisu shvatile da to više nije recept da ih se privuče da dođu raditi za njih. Razni benefiti kojima privlače mlade da dođu, seanse kod Sakomana, nisu više mladima atraktivni. Treba im dati veliku plaću. Imaju znanje, traženi su, jedini način da ih se privuče je da im se da ogromna plaća", direktan je bio Petric.

Radničko dioničarstvo

Jedna od prednosti posla je i ta što programeri i developeri mogu raditi za stranog poslodavca i iz Hrvatske, odnosno udobnosti svog ureda ili čak i doma.

"Znam za ljude koji rade za strance za 100.000 kuna neto, toliko im ostane mjesečno kad poplaćaju sve poreze. To su programeri. To donosi brojne negativne stvari, nema stalnog poslodavca, sigurnosti. Nikad ne bih to odabrao, radije bih radio za hrvatsku IT firmu koja ima prepoznatljivost globalno, sigurnost, ured gdje se neću osjećati kao robot. Ima sve prednosti i nedostataka, a hrvatske tvrtke, 50-ak najboljih u IT-ju, će kad tad iznivelirati plaće onima koje se nude u prosjeku u EU", kazao je Petric.

Dodatna motivacija je i mogućnost da developeri postanu suvlasnici firme. Trend nalik radničkom dioničarstvu ovoga je puta stigao sa Zapada. "Zakonski bi trebali omogućiti tvrtkama da pruže mogućnost otkupa dionica, da postanu suvlasnici tvrtke. Time su više motivirani ostati raditi kod istog poslodavca, raditi još bolje da i tvrtka više zaradi, pa i on. To su benefiti koje treba ponuditi developerima, osim maksimalne poslovne plaće", kazao je Petric.

Istaknuo je da u branši zaposlenici diktiraju uvjete, a ne poslodavci. "Do prije pet godina kad bi developer išao na razgovor za posao to bi izgledalo kao i svaku drugi razgovor za posao. Danas je obrnuto, developer kad ide na razgovor za posao poslodavac strepi hoće li developer prihvatiti ponudu, koje će ga benefite tražiti. Tog smo postali svjesni u pandemiji kad se sve digitaliziralo, kad je potražnja za programerima postala veća nego prije", rekao je.

Prevelika porezna presija

Istaknuo je kako su razlike između bruto i neto plaća u IT sektoru ogromne zbog porezne presije. Istaknuo je da IT treba postati strateška industrija u Hrvatskoj te je stoga pohvalio i prijedloge HUP-a o rasterećenju plaća od poreza.

"IT tvrtke rade globalne uspjehe odavde, udio u BDP-u IT-a će sustići udio turizma u BDP-u u Hrvatskoj. Ako je turizam strateška grana u Hrvatskoj, IT bi to trebao postati kad tad. Samim time IT-jevcima je u interesu da se cijena rada smanji. U Hrvatskoj je cijena rada izuzetno visoka, najviša u tranzicijskim zemljama, nije najviša u EU, nismo ni na toj razini. Podržavamo prijedlog HUP-a, to bi pomoglo IT tvrtkama da budu kompetitivnije u odnosu na IT tvrtke u inozemstvu za koje će naši developeri otići raditi ako im se ne ponudi dovoljno velika plaća. Prije nekoliko dana su iz HUP-a bili na razgovoru kod ministra Marića, izgleda mi kao jedan od rijetkih razumnih ljudi i nadam se da me neće razočarati i prihvatiti njihove prijedloge", zaključio je IT stručnjak Petric.