TKO NEMA ZA DOPLATU MOŽE UMRIJETI? Ova država nema milosti, HZZO uvodi doplatu na gotovo sve inzuline

Više od 300.000 dijabetičara u Republici Hrvatskoj naći će se u grdnim problemima jer je ovoga tjedna Povjerenstvo za lijekove HZZO-a utvrdilo, a Upravno vijeće HZZO-a izglasalo odluku o uvođenju doplate na skoro sve inzuline, objavljeno je na stranici portala za dijabetičare Nainzulinu.com.

“Uvode nam doplatu na ono bez čega ne možemo živjeti – doplatu na skoro sve inzuline! I to nakon što su su se pohvalili sa pozitivnim rezultatima poslovanja ove godine”, napisao je urednik spomenutog portala Davor Skeledžija objavivši ujedno i tablicu s listom inzulinskih lijekova na kojoj se vidi koliko će koji zbog uvođenja doplate poskupjeti.

Tek tri lijeka ostat će dostupna bez doplate, dok će ostali zbog uvođenja doplate poskupjeti u rasponu od 24 do čak 428 kuna. Valja napomenuti kako je riječ o lijekovima koji su inače sami po sebi prilično skupi pa je posve opravdana ljutnja i nevjerica dijabetičara zbog ovakve odluke.

“Da, dobro vidite, skoro svi inzulini idu na doplatu! I nemojte se uzdati u onu bočicu NovoRapida što ste ju teškom mukom ugledali za 0 kn, jer je to namjera HZZO-a: da nas vrati u prošlo stoljeće, na šprice i igle. Da nam omogući najmanje moguće. Da ne govorimo da u ljekarnama do toga ne možemo doći (danas sam zvao dvije, one najveće). Naravno, nije im palo na pamet tko će platiti sve te šprice i igle, jer Povjerenstvo za lijekove pojma nema o troškovima pomagala. To računa drugo Povjerenstvo za pomagala”, napisao je Skeledžija.

Dijabetičari imaju 15 dana za žalbu HZZO-u

Nadalje, portal Na inzulinu piše kako je odluku donijelo HZZO-ovo Povjerenstvo za lijekove u čijem sastavu od 16 članova nema niti jednog dijabetologa. Objavili su i popis članova Povjerenstva ističući kako je riječ o ljudima koji su “formalno zaslužni za napad na naše živote”.

“Ne mogu samo tako uvesti doplatu na inzuline jer je to previše čak i za naš HZZO. Strategija je: proizvođačima neprihvatljivo spustiti otkupnu cijenu inzulina. Kao da vama netko ponudi duplo manju cijenu za auto koji prodajete – pa nećete ga valjda prodati. (…) Ponavljam, sasvim je razumno pregovarati, argumentirati i snižavati cijene, svi to radimo. Ali kad dođeš kao lokalni huligan i ponudiš nekome ono za što i sam znaš da neće prihvatiti – što će se onda dogoditi? (…) Onda ćemo dragi moji supatnici – stradati mi, sitna raja i to jako. Donosioci odluka u institucijama će napraviti ono što jedino znaju: svaliti sve na nas. Razliku u cijeni kupca i prodavača, platit ćemo mi. Vi koji ste dobro regulirani na potpuno drugim inzulinima: vi doplatite ili umrite”, napisao je urednik portala Na inzulinu.

Uštede su, ističe on, moguće vođenjem nacionalnog registra dijabetičara i dijabetičkih panela, analizom i korištenjem tih podataka za stvaranje vizije i strategije liječenja dijabetičara te edukacijom pacijenata i doktora. Ali, dodaje, sve je to za HZZO “komplicirano, dugotrajno i naporno jer je lakše naplatiti štogod od pacijenata”.

Na koncu, Skeledžija piše da je dokument o uvođenju doplate na inzuline “dobro skriven” na web-stranicama HZZO-a, u gomili nepreglednih dokumenata “da što manje ljudi obrati pažnju”. Odluku je 27. studenoga izglasalo Upravno vijeće HZZO-a na čijem je čelu Drago Prgomet, a istog dana počeo je teći 15-dnevni rok za žalbu.

