Filip Zoričić, pulski gradonačelnik, zabranio je koncert koji je trebao biti održan 25. ožujka u pulskom Domu sportova jer mu se ne sviđa vrsta glazbe - narodnjački turbofolk i cajke. Zoričić je otkazao koncert iako je koncert organizirala promocija Hiljadarka koja je s Pula sportom dogovorila zakup dvorane 25. ožujka.

Iz organizacije Hiljadarka napisali su službeno priopćenje o cijeloj situaciji, u kojem prozivaju Zoričića da je bio pijan i nekulturan kada su ga nazvali da srede situaciju.

"Nakon što sam dobio direktan broj telefona, kontaktirao sam osobno gradonačelnika na mobitel. Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora, sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno razgovarati s gospodinom Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni 'da ne želi srpska smeća u svom gradu'. Pokušao sam mu objasniti da je gospodin Duško Kuliš kultni hrvatski pjevač, Dalmatinac, Splićanin, no kad mi je u jednom trenutku počeo 'jebati srpsku mater' prekinuo sam ja telefonski razgovor ne želeći uopće na taj način komunicirati jer takav prostački način razgovora doista je ispod svakog nivoa", napisali su iz organizacije, prenosi 24sata.

Na pitanje Indexa je li istina da je zabranio koncert, Zoričić je potvrdio navode. "Pa to nije glazba za javni prostor grada Pule, ja ne ulazim u privatne prostore. To nije primjereno za ovaj grad, iza toga stojim i neću od toga odustati. To je razlog otkazivanja. Jer Pula pripada drugom identitetu, kad govorimo o Europi, Mediteranu, Zapadu i tako dalje, vis-a-vis koncerta koji dolaze ovo ljeto, koji su dolazili prije toga... Mislim da ne... Jednostavno, turbofolk glazba ne može biti u javnom prostoru Pule. Iza toga stojim i gotovo. Ovo je turbofolk glazba, nije narodna glazba".

Upitan je li istina to što su organizatori koncerta izjavili da im je "jebao srpsku mater", Zoričić je odgovorio da on nikad tako ne komunicira niti je tako odgojen. "Ako su to napisali u priopćenju, to je za ozbiljnu tužbu. To je neukusno. Ja imam sve poruke sačuvane s organizatorima, nikad tako nisam ni s kim komunicirao."

Školovao se i za svećenika

Zoričić je izabran za gradonačelnika Pule na izborima 2021. na koje je izašao kao nezavisni kandidat i u drugom krugu pobijedio dotadašnju zamjenicu gradonačelnika Elenu Puh Belci. Kako piše portal Gradonačelnik.hr, inače je Splićanin koji se zaljubio u Pulu i u njoj odlučio provesti život. Do primopredaje vlasti zaposlen je na mjestu ravnatelja pulske Gimnazije, a prije toga godinama je predavao hrvatski jezik, književnost i povijest.

Između ostalog, školovao se i za svećenika. Osnovnu školu i srednju Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju Don Frane Bulić završio je u Splitu te je igrao nogomet u Hajduku. Oženjen je i ima dvoje djece.

Godine 2021. doktorirao je s temom "Život i ideje Vlade Gotovca" na Poslijediplomskom doktorskom studiju interdisciplinarnih humanističkih znanosti na Sveučilištu u Splitu.

'Isključiv sam jedino prema ekstremima'

Na komentar Novog lista da Zoričić polaže vijence na antifašističke spomenike, srdačno prima predstavnike dragovoljačkih udruga, ne smeta mu ni lijeva, ni desna politička uvjerenja te da je redovan na misama i sportskim borilištima, rekao je da je isključiv samo prema ekstremima.

"Isključiv sam jedino prema ekstremima, sve ostalo je dio našeg društva, pokazuje bogatstvo Pule, Istre i naše države i to je nešto na čemu trebamo inzistirati. Nikad nisam krio vlastita uvjerenja, a polazna točka mi je poštovanje drugačijih. Kupio sam godišnje pretplate za tri naša sportska kluba, uživam u izložbama, koncertima, događanjima. Volim živjeti Pulu punim plućima", poručio je u intervjuu za Novi list.

Također je rekao kako bi želio da liberalni centar ponovo postane važan u Hrvatskoj. "Bilo bi to dobro za društvo i ima prostora za opciju kakvu spominjete. Hrvatskoj bi danas dobro došao Vlado Gotovac i siguran sam da bi u ovom vremenu bio masovno podržan od birača. Hoćemo li mi koji vjerujemo toj ideji pronaći vremena, mudrosti i hrabrosti za jedan takav iskorak pokazat će vrijeme."

Vatreni navijač Hajduka

Zoričić kaže da je od rođenja navijač Hajduka. Prošle godine u srpnju Zoričić se pojavio na utakmici Istra 1961 - Hajduk u majici s natpisom "sloboda navijačima", koju izvorno svojata Torcida, piše SportCom.hr.

Njegovo poziranje u loži u obilježjima splitskoga kluba izazvalo je pretežito negativne reakcije među navijačima Istre 1961. Gradonačelnik Pule nakon utakmice obratio se navijačima na Facebooku te je izjavio da se ne namjerava pravdati.

"Ne pada mi napamet pravdati se ili ispričavati, već samo iznijeti motive. Majica koju sam nosio nije nikakav performans, nego podrška ljudima kao Mate Prlić, koji su nevini ležali u zatvoru. Majica nema nikakva niti navijačka niti klupska vidljiva obilježja i koliko ja znam podrška je svim nogometnim gledateljima kojima bi se slično dogodilo. Ovo je čista podrška pravdi, samo to! Bio bih najveća budala majicom ponižavati nekoga ili pak omalovažavati naše domaće navijače ili naš klub. Nije mi se sviđao stav press menadžera kluba o obilježjima drugoga kluba na stadionu, jer Pula je uvijek bila dobar i pristojan domaćin, a posebno, moram reći, prema navijačima Hajduka, jer ih je tu puno. No, unatoč toj odluci, nije bilo problema na ulazu. Svi znaju da se neću ulizivati nikome da bi me netko volio ili ne. Ja sam od rođenja navijač Hajduka, ali time neću i ne želim biti teret kao gradonačelnik, ali moj stav je jasan i to neću mijenjati da bih se drugima svidio, dapače. Da na tekmu nosim dres Istre, kad igra Hajduk, bio bih najgori mogući populist i bila bi to loša priča, kao i da dolazim u dresu Hajduka. Demoni itekako znaju koliko ih poštujem i tu nema ograda, a meni najdraži trenutak je napokon ulazak naše djece iz Istre u igru pa sam iz radosti i poštovanja ustao pozdraviti ih. I tu je moj stav jasan oko svega, od početka. Sve ostalo je patetika", poručio je.