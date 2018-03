Radi se o projektu vrijednom oko 500 milijuna eura, u kojem bi se izgradio veliki turistički kompleks na površini od 260 hektara.

Američka tvrtka ‘Blackard Global’ dala je vrijednu ponudu na natječaju za investitora u Pašman rivijeru, piše Slobodna Dalmacija.

Fasciniran jadranskom obalom

Radi se o projektu vrijednom oko 500 milijuna eura, u kojem bi se izgradio veliki turistički kompleks na površini od 260 hektara. Vlasnik te tvrtke je milijunaš Jeff Blackard iz Teksasa, koji je upravo tamo sagradio turističko naselje od bračkog kamena i nazvao ga ‘Novi Supetar’. Zbog fascinacije jadranskom obalom odlučio je uložiti i u ovaj projekt na prostoru oko uvala Soline i Žinčena. Projekt za natječaj je pripremio Eugen Sorić iz Zadra i njegova tvrtka Hosting International. Sorić je zadovoljan ponudom američke tvrtke.

Projekt bi mogao zaživjeti za pet godina

‘Ovo je stvarno velika stvar, dugo smo radili na ovome i uspjeli smo. Sad slijedi drugi dio natječaja u kojem ponuđač treba u roku od šest mjeseci ponuditi idejno rješenje koje treba biti sukladno prostornom planu općine Pašman. Da je bilo i više ponuđača, od svih bismo zatražili isto. Ako se taj idejni projekt uklopi u Prostorni plan, slijedi izrada urbanističkog plana uređenja cijelog prostora, koji ide u koncesiju na 99 godina. Realno, možemo očekivati da cijeli projekt zaživi za pet godina. Mislim da smo imali sreće jer iza ove tvrtke stoje ljudi koji poznaju Hrvatsku i koji će svoje poslovne ideje i mogućnosti, a one su velike, moći prilagoditi prostoru koji se nudi’, rekao je Sorić za Slobodnu Dalmaciju.



Projekt naziva “Razvoj vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Biograd na Moru, Pašman i Tkon’ će biti sufinanciran sredstvima EU fondova u iznosu od 585 milijuna kuna, što je 72 posto troška, a ostatak od 227,5 milijuna kuna će se financirati iz Hrvatskih voda, državnog proračuna i sredstvima jedinica lokalne samouprave. Infrastrukturni bi projekt na Pašmanu trebao biti završen do 2023. godine. Zbog toga se sada sve više govori i o izgradnji mosta do otoka Pašmana, no samo u političkim, građanskim i iseljeničkim strukturama, dok Vlada o tome još nije progovorila.