U Sjedinjenim su Državama proteklog tjedna zabilježene ekstremno visoke temperature. Ništa hladnije nije bilo ni u Europi, a meteorologinja N1 Tea Blažević pojasnila je kako su ekstremni vremenski uvjeti povezani s klimatskim promjenama.

"Tako je, 54,4 stupnja u Dolini smrti. Rekordna temperatura je izmjerena i na sjeverozapadu SAD-a – 49,6 stupnjeva. Pratila sam taj megatoplinski val. U svakom slučaju, mislim da nema dileme da su klimatske promjene jedan od okidača. Temperatura je porasla za 1,2 stupnja u zadnjih 200 godina. Više od 90 posto toplinskih ekstrema u direktnoj je vezi s klimatskim promjenama", rekla je Blažević.

Ekstremno visoke temperature zabilježene su i u inače hladnom Sibiru. "Upravo stanovnici Sibira su to puno teže podnijeli, jer su manje navikli na ekstremno visoke temperature. To je polako globalni problem. To su ozbiljne posljedice s kojima ćemo se morati suočavati. Teško ćemo moći ostati u okviru Pariškog klimatskog sporazuma", upozorava meteorologinja.

Ističe kako ljudi još uvijek teško shvaćaju ozbiljne posljedice klimatskih promjena, iako ih osjete. "Toplinskom stresu nisu izloženi samo ljudi, već i biljne i životinjske vrste. Nedavno smo tako imali priliku vidjeti da su se ljudi uplašili visoke koncentracije prizemnog ozona u Zagrebu", poručila je Blažević, koja je i voditeljica emisije Klimatska budućnost u kojoj se dotiče i ovih tema.