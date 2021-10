Snimke uniformiranih i maskiranih osoba kako batinaju migrante na hrvatsko-bosanskoj granici, a koje je nedavno objavio RTL, nisu prve koje pokazuju ono što hrvatska policija uporno negira. Dosad su se u nekoliko navrata pojavljivale snimke i svjedočanstva o policajcima koji tuku migrante, maltretiraju ih, kradu novac i mobitele, pa čak ih i seksualno zlostavljaju.

24sata još je prošle jeseni pisao o svjedočanstvima migranata. Priče su prvotno objavljene u britanskom Guardianu, a ustupila ih je humanitarna organizacija Dansko vijeće za izbjeglice (DRC).

Svjedočanstva su nastala od 12. do 16. listopada prošle godine. Nasilni događaji koji se spominju navodno su se dogodili na hrvatskom teritoriju, blizu mjesta Šiljkovača. Ondje se nalazilo improvizirano šatorsko naselje u kojem se smjestilo 700 osoba. Više od 10 posto njih prijavilo je "nečovječna postupanja, divlja premlaćivanja, pa čak i seksualno zlostavljanje".

Svi su imali vidljive ozljede. DRC piše kako je 11 osoba poslano na pregled zbog sumnji u frakture, jednoj je osobi slomljen nos, a jednoj noga. Svjedočenja tih žrtava su užasna.

Potresno svjedočanstvo

Tako su 12. listopada, petorica Afganistanaca, od kojih su dvojica bila maloljetna, prešla hrvatsku granicu kod Šturlića. Istog dana ih je zaustavio policajac pokraj Novog Sela. Pozvao je još dvoje kolega, muškarca i ženu. U tom trenutku jedan od migranata je pobjegao, a policija je zapucala prema njemu. Kasnije su od ostatka grupe tražili da im kažu gdje je pobjegao, a zatim su ih išamarali, pa odveli u policijsku postaju. Zgurali su ih u istu prostoriju i puštali dvaput dnevno na WC.

Nakon dva dana, odveli su ih na sud, gdje im je rečeno da će biti svjedoci protiv odbjeglog migranta koji je optužen za prisilu prema službenoj osobi. Migranti su rekli da se on nije nasilno ponašao.

Potom su ih isti policajci odveli na nepoznatu lokaciju, gdje ih je čekalo deset maskiranih i naoružanih ljudi odjevenih u crno. Uzeli su im novac, a zatim su ih ljudi u crnom odvezli na novu lokaciju te im naredili da se skinu i zapalili im odjeću. Morali su ležati na zemlji, s licem prema dolje, a ljudi u crnom su im stajali na rukama, sprječavajući tako bilo kakve pokrete. Zatim su krenula premlaćivanja šakama, rukama, nogama, granjem i nečim nalik na bič. Sve je trajalo najmanje 15 minuta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Jednog migranta je netko silovao granom. Ostali ljudi u crnom su se smijali. Silovani migrant je u jednom trenutku uspio izvući ruke ispod čizama i okrenuti se na bok. Mlatili su ga sedam-osam minuta, a potom ga zajedno s ostalima potrpali u kombi i prevezli preko granice na mjesto gdje su ušli u Hrvatsku. Rekli su im da se više nikad ne vraćaju. Dan poslije, migranti su došli do izbjegličkog kampa Miral kod Bihaća. Navodno silovanog muškarca su odveli u bolnicu.

"Pacijent je imao ozljede po leđima i nogama. Mogu potvrditi jasne znakove seksualnog nasilja. Nikad nisam vidio ništa slično", rekao je Mustafa Hodžić, liječnik koji ga je pregledao.

Ima još snimki brutalnosti

Ali, to nije sve. Der Spiegel je objavio snimku nastalu navodno u ožujku 2020. Video navodno prikazuje brutalnost hrvatskih policajaca prema migrantima koji pokušavaju ući u Hrvatsku pored sela Poljane.

U lipnju iste godine, u policijsku postaju Slunj doveden je Afganistanac s vidljivim ozljedama. Ispostavilo se da su ga premlatila dvojica policajaca. Obojica su pritvorena na mjesec dana i udaljena iz službe. Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović tad je rekao da su oni "bacili ljagu na častan policijski posao".

BBC je još 2019. objavio videoreportažu u kojoj migranti tvrde da ih hrvatska policija tuče, pljačka i ilegalno vraća u BiH. U videu migranti pokazuju ožiljke i modrice te govore "Hrvatska. Policija."

'To sve ide do vrha'

Gradonačelnik Bihaća, Suhret Fazlić, posvjedočio je "pushbackovima" u šumi na teritoriju BiH. Novinarima je ispričao da je rekao hrvatskim policajcima da čine nezakonite stvari, ali su mu oni poručili da su obični policajci i da im je tako naređeno. Stoga je BBC razgovarao s jednim policajcem koji je izveo čak tri "pushbacka".

"Dobio sam naredbe od nadređenog, a on od svog. To ide sve do vrha. Rečeno nam je da ih moramo uhvatiti prije nego što dođu do skupina za zaštitu ljudskih prava ili bilo kojeg mjesta gdje bi mogli tražiti azil. Kasnije smo shvatili da je to krivo", posvjedočio je policajac.

Ured pučke pravobraniteljice, Lore Vidović, još je u ožujku 2019. dobio pismo "nezadovoljnih policajaca granične policije". Priznanje da zapovjednici policije naređuju nasilje i protuzakonite postupke, na kraju je objavljeno u medijima. Vidović je zatražila neovisnu istragu kako bi se utvrdilo je li riječ o neosnovanim optužbama ili stvarnim činjenicama, a o svemu je obavijestila i DORH.

"Svakodnevno ih vraćamo u BiH bez papira, bez procesuiranja, bez obzira o kome se radilo, žene, djeca, prema svima isto. Nema azila, to ne postoji, samo i ako u iznimnim situacijama, kada je nešto medijski popraćeno. Zapovijed načelnika (…) i rukovoditelja i uprave da sve vraćamo bez papira, nema traga, uzeti novce, mobitele razbiti baciti u (…) ili si uzeti i izbjeglice na silu vratiti u Bosnu", piše u pismu kojeg je Ured pučke pravobraniteljice dobio od policajca.

Po njegovi priznanju, posebno su okrutni policajci koji dolaze na ispomoć iz drugih policijskih uprava. Ljutiti su što moraju biti tamo. "Tu su kratko pa rade što žele bez kontrole, tuku, otimaju. Ovo je žalosno, ali istinito, a to sve se događa uz blagoslov rukovoditelja iz policijske postaje i uprave. Posebno nas par policajaca žalosti što na sve to nas potiču i to zapovijedaju rukovoditelji koji bi trebali raditi zakonito i to suzbijati i ne dopustiti takvo ponašanje policajaca.

Kada ih dovoze iz drugih PU-a ljudi su iscrpljeni, ponekad i pretučeni, i onda ih još mi vozimo tijekom noći i prebacujemo na silu u Bosnu. Svega tu ima pa neki policajci posežu i za oružjem. To je sramno za ovu policiju, tako je ja nisam zamišljao kad sam išao u školu. Ja sam ih osobno tijekom noći vratio više od 1000, nastojim biti što humaniji, ako odbijem to raditi dobit ću otkaz, a od čega ću prehraniti obitelj", piše u pismu policajca.

Kolektivno protjerivanje

Organizacija Border Violence Monitoring (BVM) je 2018. objavila snimke koje navodno prikazuju kolektivna protjerivanja migranta iz Hrvatske u BiH. Sve se događalo pred selom Lohovom u BiH, u blizini graničnog prijelaza. Snimke su nastale kamerama skrivenima u napuštenim i nedovršenim kućama tijekom jeseni te godine.

Na nekoliko snimaka su vidljivi policajci s automatskim puškama i psi. Neki od njih su imali oznake Ekipe za posebne zadaće interventne policije. Vidljive su i kolone s više od 50 migranata, koje predvode i završavaju policajci s vrećicama u kojima su, navodno, otuđeni mobiteli migranata.

Na tim snimkama nema premlaćivanja, ali ima nasilnih situacija, poput galame, guranja pendrekom ili udaraca nogom. Iz Udruge BVM su tada potvrdili da je riječ o prvom dokazu da hrvatska policija sustavno i daleko od službenih graničnih prijelaza protjeruje migrante na teritorij BiH.