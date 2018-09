STRUKA PODRŽAVA BANDIĆA, ALI NE I AKTIVISTI: ‘Zagrebu trebaju nove podzemne garaže, ugledajmo se na Beč’

‘Bude li razumijevanja većine u Skupštini, a nadam se da hoće, to ćemo konačno skinuti s dnevnog reda. Meni garaža ne treba, jer je već imam, ali je potrebna građanima’ poručio je gradonačelnik Bandić uoči današnje sjednice Gradske skupštine

Otkako je većina u Skupštini Grada Zagreba 2010. godine izmijenila Generalni urbanistički plan (GUP) u gradu je zabranjena gradnja podzemnih garaža u središtu grada. No, gradonačelnik Milan Bandić, a i prometni stručnjaci, smatraju da je potreba za novim podzemnim javnim garažama iznimno velika.

“To je isto kao da ljude pitate trebaju li svaki dan piti vode”, kazao je Bandić uoči današnje sjednice Gradske skupštine na kojoj će se raspravljati o potrebi gradnje nvoih podzemnih javnih garaža, piše Večernji list.

I zagrebački HDZ je za ukidanje zabrane

Pritom je Bandić kazao kako je to “zahvaljujući onima koji su 2010. usvojili zaključak kojim je zabranjena gradnja javnih garaža u Donjem i Gornjem gradu” aludirajući na SDP. Sada se ukazala prilika za novom izmjenom GUP-a i davanjem zelenog svjetla za gradnju podzemnih garaža.

“Bude li razumijevanja većine u Skupštini, a nadam se da hoće, to ćemo konačno skinuti s dnevnog reda”, kazao je Bandić dodavši da “njemu garaža ne treba, jer je on već ima, ali je potrebna građanima”.

Prijedlog bi danas mogao proći jer je i predsjednik Gradske skupštine, HDZ-ov Andrija Mikulić, najavio da će klub HDZ-a podržati prijedlog pokretanja postupka izrade cjelovite prometne studije Donjega grada s lokacijama moguće gradnje javnih garaža jer će ona stvoriti preduvjete za konkretne projekte. Podršku su već dali i prometni stručnjaci.

Stručnjaci su za, aktivisti odlučno protiv

Prema studiji iz 2007. godine, koju je izradio dans umirovljeni prometni stručnjak Ivan Dadić, predviđa se gradnja još četiri garaže u centru Zagreba: na Strossmayerovu trgu, u Preradovićevoj i Gajevoj ulici te ispod Trga Republike Hrvatske.

“Naravno da su potrebne! Prednosti garaže su višestruke. Kao prvo, važne su za estetiku jer miču automobile s gradskih ulica. Također, automobili su u garažama puno sigurniji i od krađa i od oštećenja”, kazao je za Večernji list sudski prometni vještak Goran Husinec.

Zasad se gradnji novih podzemnih garaža protive udruge Pravo na grad i Zelena akcija.

“U središtu Zagreba postoji 11 javnih garaža i nove nisu potrebne jer bi to dovelo do povećanja dolazaka automobila u centar i još većih gužvi. Umjesto toga, potrebno je kvalitetnije organizirati prometni sustav i dati prednost javnom prijevozu i biciklističkom prometu. To će rezultirati i smanjenom potrebom za korištenjem automobila te manjim gužvama i zagađenju”, poručuju aktivisti iz tih udruga smatrajući da bi ukidanje zabrane iz 2010. bilo skandalozno.

“Ako su oni u Beču bedasti, onda sam bedast i ja”

Njima, pak, uzvraća gradonačelnik Bandić poručujući da pogledaju rješenja u drugim gradovima.

“Nek’ se ti koji se bune malo ugledaju na druge velike gradove. Uzmimo za primjer Beč, gdje se može parkirati ispod katedrale svetog Stjepana ili ispod Državne opere. Ja ne želim u Zagrebu ni manje ni više od toga, a ako su oni u Beču bedasti jer su to napravili prije 30 godina, onda sam bedast i ja. No, ja tvrdim da je to odlična ideja, a sve drugo je nonsens”, poručio je gradonačelnik.

Još je dodao kako mu njegovo znanje o arhitekturi govori da jednostavno nema drugog načina za rješavanje prometa u mirovanju u urbanoj jezgri. Ondje, istaknuo je, plohe na površini treba pretvarati u pješačke zone, a automobilima treba bježati ispod zemlje. Njegovom prijedlogu ni oporba se rezolutno ne protivi.

U HNS-u kažu da su javne garaže potrebne, ali da ih treba smjestiti na obod središta grada, odnosno na potez Heinzelova, Vukovarska i Savska. Anka Mrak-Taritaš (Glas) predlaže gradnjuu podzemnih garaža kod Koncertne dvorane Lisinski te kod srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj ulici.

