Stručnjakinja za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdana Blažić je za N1 govorila o rastu cijena hrane.

Blažić tvrdi da makroekonomisti očekuju da će se inflacija usporiti, a što se tiče poljoprivredno-prehrambenih proizvoda problem je, kako kaže, daljnje kretanja cijena.

Dodala je da je, osim napada na Ukrajinu, problem i izostanak poljoprivredne proizvodnje koja je vidljiva diljem svijeta. Napominje kako su usjevi globalno podbacili i u Americi i Europi.

“To je problem koji će se teško moći nadoknaditi ako nema dovoljne količine proizvodnje, prvenstveno žitarica. U Americi je podbacila pšenica, isto tako i kukuruz. Situacija je otprilike slična i u Europi što se tiče kasnijih usjeva i to ne može dovesti do značajnih korekcija cijena”, naglašava Blažić te dodaje kako cijene energenata rastu do 80 posto, gnojiva do dva i pol puta više, a cijene hrane iznosit će 20 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najviše raste cijena proizvoda koje stanovnici najviše troše, a to su kruh, mlijeko, krumpir, svinjetina i jaja. To su proizvodi za koje se, ističe, očekuje najveći rast, više od 40 posto.

“Utjecaj ekstremnih vremenskih prilika je sve veći i to stalno utječe na tu nesigurnost. Teško je reći kako će to izgledati sljedeće godine”, tvrdi stručnjakinja za prehrambenu industriju i poljoprivredu te naglašava da je nesigurnost ogromna te da su cijene počele rasti još u 2021. godini.