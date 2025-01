UMALO TRAGEDIJA / Dramatična snimka spašavanja psa i vlasnika iz smrznutog jezera

Otac troje djece iz američkog gradića Wellesleya, zajedno sa svojim psom, sigurno se vratio kući nakon dramatičnog spašavanja iz smrznutog jezera u nedjelju. Snimka dronom prikazuje hrabro spašavanje na ledu, kada je spasilac došao do Edu Bergeru koji se borio s ledenim vodama jezera. No, nije samo Ed bio u vodi već i njegov 8-godišnji pas Tommy koji je prvi upao u jezero.