STRUČNJAK ZA KRIZNI MENADŽMENT UPOZORAVA: ‘Kriza koja slijedi bit će duboka i kratka, ali jedna mjera bi puno pomogla’

Danko Sučević jesen vidi u tamnim oblacima

Danko Sučević, stručnjak kriznog menaždmenta, komentirao je za N1 nove mailove koji otkrivaju da je tekst Lex Agrokora promijenjen u posljednji trenutak kako bi više odgovarao fondu Knighthead. Sučević skreće pažnju na to da “onih 10 milijardi nije hrvatska odluka”.

Trenutna situacija u Hrvatskoj je takva da je imperativ spasiti živote stanovnika, osobito najugroženijih, dok se s druge strane treba spašavati ekonomija pa kada je Hrvatska u pitanju, Sučević jesen vidi u tamnim oblacima.

“Mislim da će pad biti i veći od 10 posto. Turizam čini 20 posto BDP-a, a procjene su pada u turizmu, rekao bih, i optimističnih 70 posto. Dođe li do lockdowna u drugim zemljama, bojim se da će pad biti i bitno veći od tih devet ili 10 posto. Mjere Vlade tijekom proljeća bile su pozitivne i s njima se postigao cilj, prvenstveno usporavanje nezaposlenosti i održanje potrošnje, bez obzira na neke zloupotrebe”, komentirao je Sučević za N1.

Skraćeni radni tjedan kao dobra mjera

Gledajući svjetsku ekonomiju, Sučević nije optimist, a što se Hrvatske tiče, smatra da bi u ovoj krizi skraćeni radni tjedan bio dobra mjera.

“Nismo to mi izmislili, ta mjera se primjenjuje u Europi. Umjesto da smanjim broj radnika, pustit ću ih da rade četiri, umjesto pet dana, a država će subvencionirati razliku. Poduzetnik, tako, umjesto da otpusti 20 posto radnika, dobit će 20 posto subvencija”, rekao je.

Sučević dodaje da je potrošnja krajnji efekt svih poduzetih mjera pa zbog toga i kaže da on nije pobornik smanjenog poreza na dohodak. Time se, kaže on, najmanje plaće neće niti malo povećavati, a između ostalog, navodi on, one neće zahvatiti niti plaće i iznad razreda onih najnižih jer se niti na njih ne plaća porez na dohodak. Objašnjava da je porez na dohodak odavno već postao progresivan. Napomenuo je da se doprinosi plaćaju u istom postotku. Isto tako, Sučević smatra da ne bi bilo u redu smanjiti PDV na hranu ili turizam. Smanjenje PDV-a na bilo koju djelatnost, samo je po sebi subvencija te djelatnosti”, kaže.

O uvođenju eura u Hrvatskoj

Upitan smatra li da je ulazak Hrvatske u Europski tečajni mehanizam u “čekaonicu za eurozonu”, pozitivan, Sučević odgovara da misli da je taj uspjeh trebao doći puno ranije. Dodaje da je to “čekaonica” i da se “ne zna” hoćemo li u tome uspjeti. Za sporiji ritam ulaska u tu “čekaonicu” prozvao je političare u Hrvatskoj.

“Naši političari kao da imaju ‘Napoleonov kompleks’. Na svijetu ima 100 gradova koji imaju više stanovnika od Hrvatske. Oni nemaju svaki svoju valutu. Budimo realni, mi kao hrvatsko gospodarsko ne možemo imati svoju valutu”, kazao je.

‘Bojim se da Hrvatsku čeka val masovnih otpuštanja’

Euro kao valuta, objašnjava Sučević, znači puno bolje uklapanje u tržište EU, da “zajednička valuta našim kupcima znači puno i smanjuje rizik i složenost poslovanja te smanjuje utjecaj nepovoljnih tečaja na kunu”. Isto tako, ističe da s uvođenjem eura na kreditima više ne bi bilo valutne klauzule. Kada je o povećanju broja nezaposlenih riječ, Sučević se plaši da Hrvatsku očekuje val masovnih otpuštanja.

“Srećom, dijelom smo EU i o pomoći odlučuje netko osim nas. Onih 10 milijardi eura nije naša odluka. Srećom, pa se predviđa da je to kratkotrajna kriza, da će se gospodarski tokovi zaustavljati tek nakratko”, komentirao je Danko Sučević za N1.

