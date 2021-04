STROŽE MJERE U NJEMAČKOJ: Nigdje bez negativnog testa, poslije 22 sata zabranjeno kretanje

Jučer je zabilježeno 2529 novih slučajeva zaraze koronavirusom, uz ukupno 16.168 aktivnih slučajeva, 2227 hospitaliziranih i 46 preminulih osoba

Hospitalizirano je 2227 osoba, od kojih je na respiratorima njih 221

Preminulo je 46 osoba, a oporavilo se njih 2431

U svijetu je zabilježeno ukupno 145.662.152 slučajeva zaraze, preminulo je 3.086.709 ljudi, a oporavilo se njih 83.796.586

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U Njemačkoj od ponoći nove mjere

8:10 – U Njemačkoj su u petak u ponoć stupile na snagu promjene zakona o zaštiti od zaraza koje omogućuju automatsko uvođenje strožih mjera u borbi protiv covida-19, među kojima je i zabrana kretanja između 22 i 5 sati, i to u gradovima i općinama sa sedmodnevnom incidencijom višom od 100 novozaraženih na 100 tisuća stanovnika.

Njemačka vlada je uoči stupanja na snagu promjena zakona apelirala na građane da se pridržavaju mjera, posebice onih koje se odnose na smanjenje kontakata u koje spada i zabrana kretanja u razdoblju između 22 i 5 sati. “Znam da je teško, da to pada teško svakom od nas ali to je nužno za jedno prijelazno razdoblje”, rekao je u petak ministar zdravstva Jens Spahn.

Posebno je sporna mjera zabrane noćnog kretanja protiv koje su pred Ustavnim sudom u Karlsruheu podnesene mnogobrojne tužbe. U mjere koje su po brzom postupku u srijedu i četvrtak prihvatili donji i gornji dom parlamenta, Bundestag i Bundesrat, osim zabrane noćnog kretanja spadaju i mjere smanjenja kontakata koje omogućavaju susret jednog kućanstva sa samo još jednom osobom iz nekog drugog kućanstva.

Maloprodaja, s izuzetkom trgovina za živežne namirnice i dnevne potrepštine, ljekarne i drogerije, smije primati samo kupce s negativnim testom na koronavirus i uz prethodni termin. Iznad sedmodnevne incidencije od 165 u potpunosti se prelazi na internetsku nastavu u školama.

Od 22 do 5 sati je zabranjeno kretanja s izuzetkom trčanja ili šetnje za pojedince što je dozvoljeno do ponoći. Od ponoći pa do 5 ujutro izlazak na ulice je dozvoljen samo osobama s vrlo jakim razlogom poput odlaska na posao ili liječniku. Kako je priopćilo ministarstvo unutarnjih poslova, zabrana kretanja se odnosi i na putovanja. Izuzetak su poslovna putovanja.

Sve ove mjere automatski stupaju na snagu u onim gradovima i okruzima u kojima je sedmodnevna incidencija tri dana zaredom iznad vrijednosti od 100. Prema podacima državnog epidemiološkog Instituta Robert Koch u subotu se odnosi na 345 od 412 okruga u Njemačkoj. Nadalje na snazi ostaju mjere uvedene još početkom studenog prošle godine a koje se odnose na zabranu rada kulturnih, sportskih i ugostiteljskih objekata.

Zakonske promjene koje pridonose jedinstvenom pristupu na području cijele zemlje su uvedene nakon što se savezne i pokrajinske vlasti nisu mogle dogovoriti oko jedinstvene primjene mjera u borbi protiv širenja koronavirusa. Sada središnje vlasti mogu same uvoditi mjere što je do sada bilo u nadležnosti saveznih pokrajina. Zakonske promjene su za sada ograničene do kraja lipnja.

Izraelski veleposlanik o uspjehu cijepljenja: Činimo ono što čini suverena država

8:10 – Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj izjavio je Hini da je njegova zemlja svjetski lider u cijepljenju protiv covida-19 jer je s proizvođačima pregovarala samostalno i kao svaka suverena država pobrinula se za svoje građane. Izrael je uglavnom Pfizerovim cjepivom procijepio više od polovice svoga stanovništva, a s dvije doze 95 posto starijih od 55 godina.

Uz izuzetak nekoliko zemalja, ostatak svijeta cijepi se relativno sporo, među njima Europska unija za što kritičari optužuju zajedničku nabavu cjepiva preko Europske komisije i birokratiziranost procesa. Članica Unije Hrvatska je procijepila 17 posto stanovnika, odnosno 21 posto odraslih.

Ilan Mor ističe da je samostalnost u odlučivanju omogućila Izraelu da brzo djeluje na pandemiju. “U ovome slučaju imali smo neovisnost i zato smo djelovali brzo i učnkovito i osigurali da su Izraelci u boljoj poziciji”, rekao je Mor u intervjuu Hini.

“Članstvo u EU-u ima jako puno prednosti, ali u jednu ruku gubite priliku da radite jednostrano kada smatrate da je za to pravi trenutak”, dodao je.

Svjetska zdravstvena organizacija optužila je neke zemlje za “nacionalizam cjepiva” jer su, poput Izraela, osigurale vlastite zalihe cjepiva kroz bilateralne dogovore s proizvođačima. Mor odgovara da svaka zemlja treba učiniti ono što je najbolje za njezine građane. “Ne mislim da smo učinili nešto pogrešno. Naprotiv, napravili smo nešto dobro za svoje ljude. To je glavna dužnost svake suverene vlade”, istaknuo je.

Dodao je da je Izrael određenu količinu cjepiva poslao nekim zemljama u Južnoj Americi i Aziji. “Mi imamo, ali ne ignoriramo one koji nemaju. To je ispravan pristup, prvo se pobrinite za sebe, a onda pomozite da i drugi budu u istoj poziciji”, rekao je Mor.

Slaže se da postoji nejednakost u pristupu cjepivu protiv covida-19, slično cjepivu za AIDS koje si ne mogu priuštiti siromašne zemlje u Africi gdje je bolest najraširenija. “To treba ispraviti. Oni koji imaju cjepivo moraju se pobrinuti za one koji ga nemaju ili imaju manje”, rekao je veleposlanik.

Agencija za hranu i lijekove ukinula stanku za uporabu cjepiva J&J

8:10 – Američka Agencija za hranu i lijekove i Centri za kontrolu i prevenciju bolesti ukinuli su stanku za uporabu cjepiva Johnson & Johnson, priopćila je Agencija za hranu i lijekove. Sjedinjene Države mogu odmah nastaviti s primjenom cjepiva Johnson & Johnson, izjavili su vrhovni zdravstveni regulatori, završavajući desetodnevnu stanku kako bi istražili vezu cjepiva s izuzetno rijetkim, ali potencijalno smrtonosnim krvnim ugrušcima.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Agencija za hranu i lijekove u zajedničkoj izjavi su poručili kako će zdravstveni sustavi i primatelji cjepiva biti upozoreni na rizik od potencijalno fatalnog sindroma koji uključuje ozbiljne krvne ugruške i niske trombocite. Agencije su odluku donijele nakon sastanka vanjskih savjetnika CDC-a koji je preporučio da se zaustavi cjepljenje J&J cjepivom. Odluka je uslijedila nakon istraga agencija o rizicima od cjepiva.

“Više ne preporučujemo pauzu u uporabi ovoga cjepiva”, izjavila je ravnateljica CDC-a Rochelle Walensky na brifingu za novinare, dodajući kako bi se cjepivo moglo početi koristiti odmah.

Kuvajt obustavlja komercijalne letove iz Indije

8:10 – Kuvajtska glavna uprava civilnoga zrakoplovstva objavila je na twitteru rano u subotu da je do daljnjega obustavila sve izravne komercijalne letove iz Indije. Odluka je donesena po naputku zdravstvenih vlasti.

Svim putnicima koji pristižu iz Indije izravno ili preko druge zemlje zabranit će se ulazak, osim ako nisu proveli najmanje 14 dana izvan Indije, navodi se u priopćenju. Kuvajćanima, njihovim rođacima prvoga stupnja i njihovim kućnim radnicima bit će omogućen ulazak.

U Brazilu 2914 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa

8:10 – Brazil je zabilježio 2914 novih smrtnih slučajeva od korone i 69105 novih slučajeva zaraze koronavirusom, priopćilo je Ministarstvo zdravstva. Prema podatcima Ministarstva zdravstva u Brazilu je od koronavirusa umrlo više od 386000 ljudi. Brazil ima 14,24 milijuna potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, navodi Ministarstvo zdravstva.