Iako su za nju potrošeni milijuni kuna, putem platforme Ministarstva zdravstva cijepise.zdravlje.hr u većini županija nitko se nakon prijave nije uspio cijepiti, a brojne županije su odustae od njene upotrebe

Platforma Ministarstva zdravstva cijepise.zdravlje.hr, za čiju su izradu potrošeni milijuni kuna, koja je pompozno puštena u rad još u veljači i preko koje su se za cijepljenje javili deseci tisuća građana, doživjela je potpunu propast, piše u subotu Jutarnji list. Kako dnevnik doznaje od županijskih zavoda za javno zdravstvo, u većini županija ni jedna osoba se nije uspjela cijepiti nakon prijave na tu platformu, a one županije koje su je pokušale koristiti odustale su jer je sustav naručivanja bio nejasan i pun pogrešaka što im je na terenu stvaralo nered i kaos.

Na najvećem punktu za masovno cijepljenje u državi, Zagrebačkom Velesajmu, tijekom ovog tjedna cijepili su se isključivo građani koje su za to naručili obiteljski liječnici putem sustava naručivanja CEZIH. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” kažu da su se na to odlučili nakon iskustva iz prijašnjih tjedana kad su pokušali implementirati i prijavljene s platforme, ali im je odaziv pozvanih s platforme bio iznimno nizak – od 20 do maksimalno 50 posto, zbog čega su im brojni termini ostajali nepopunjeni.

Vjerojatno ima više razloga za to. Riječ je o kraćem vremenu poziva, razvoju informacije o nuspojavama kod te vrste cjepiva, pa i tehnički izazovi tipa “Promotions” klasifikacija kod Google mail klijenata – pojašnjavaju. Prijavljeni su poziv znali dobiti kasno navečer s obavijesti da imaju termin cijepljenja u 8 ujutro, pa bi mail vidjeli i po nekoliko sati nakon što im je termin već prošao, donosi Jutarnji list. Podsjećaju i da se zbog propalog sustava u središtu korupcijske afere našao ministar zdravstva Vili Beroš.

