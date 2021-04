‘ZAŠTO STE BACILI CJEPIVO, A JOŠ NIJE 20 SATI’: Otkrivamo nevjerojatan skandal u Slavoniji: ‘Sestra je rekla da je fajrunt i da neće ostati duže’

‘Nije ona kupila to cjepivo, nego mi građani, a doza Pfizera stoji 12 dolara’, priča nam Željko Radoš koji se trebao cijepiti – ali na kraju nije

“Zašto ste bacili cjepivo kada ja ovdje čekam cijepljenje, a još nije 20 sati?’ – pitao sam medicinsku sestru Evicu koja je baš izišla iz ambulante. Samo je raširila ruke, slegla ramenima i zakolutala očima. Bila je ljuta na kolegicu Natašu Vinković koju je pitala zašto je bacila cjepivo.

Čuo sam kako joj je ona odgovorila da je ‘fajrunt’ i da neće ostati do 21 sat, jer joj je radno vrijeme do 20 sati“, rekao nam je Željko Radoš, đakovački veteran Domovinskog rata, poznat po tomu što je poljoprivrednim avionima iz Osijeka dostavljao lijekove vukovarskoj bolnici ne pitajući za radno vrijeme niti za uvjete letenja, riskirajući pritom i vlastiti život.

Željkova supruga Dubravka u tim je trenucima s još tri cijepljena pacijenta sjedila u hodniku kako bi im liječnici pružili pomoć u slučaju pojačane reakcije na cijepljenje. Jedan od njih suprug je medicinske sestre koja je izišla Željku priopćiti kako ga toga dana ipak neće cijepiti.

Došao za dvije minute

Na punktu u đakovačkom Domu zdravlja jučer je ostalo nekoliko doza cjepiva nakon što su svi s popisa bili cijepljeni pa je obiteljska liječnica Kata Kelava pozvala svoje pacijente, Dubravku Radoš i njezina brata koji stanuju u blizini, da se žurno dođu cijepiti ako mogu. Dubravka nije uspjela brata dobiti na mobitel i stigavši u Dom zdravlja pitala je liječnicu može li umjesto njega doći suprug? Liječnica se složila i Željko je pozvan u 19,52 sati te je u ambulanti bio već dvije minute poslije.

„Supruga je vidjela napunjenu špricu pripremljenu za cijepljenje i premda je nakon otvaranja bočice cjepivo ispravno još pet sati, šprica je bačena u infektivni otpad. Nisam mogao vjerovati što sam čuo! Pa takvim činom je meni ili nekome drugome uskratila medicinsku pomoć, možda i pravo na život ili zdravlje, u svakom slučaju nije nam pomogla sačuvati se od zaraze, a mogla je!“, ljutito navodi naš sugovornik i kaže kako to nije njezina prćija ili birtija u kojoj će odbiti poslužiti gosta pićem jer im je isteklo radno vrijeme.

„Nije ona kupila to cjepivo, nego mi građani, a doza Pfizera stoji 12 dolara. Ja već trideset godina plaćam zdravstveno osiguranje, a samo sam jednom posjetio liječnika i ne znam ni kako izgleda. Odmah sam nazvao nekoliko liječnika u osječkom KBC-u koje poznajem i svi su mi rekli da slučaj prijavim ravnatelju Doma zdravlja te da je takvo postupanje nedopustivo i treba ga sankcionirati. Nazvao sam Ravnateljstvo i podnio prijavu. Zatražili su da sve opišem i pošaljem im e-mailom, što sam i učinio.

Nataša Vinković donedavno je bila glavna medicinska sestra u Domu zdravlja, ali više nije no i dalje se ponaša kao da je Bogom dana. Netko bi i platio cjepivo da može, samo da ga cijepe, a drugi ga bacaju. Zdravstveni djelatnici bi morali ostati u ambulanti sve dok ima cjepiva i pacijenata, a ne vikati fajrunt kao da su u gostionici“.

Pavlović: ‘Nikad ne bacamo cjepivo’

Dragica Pavlović, glavna koordinatorica za cijepljenje u Domu zdravlja Osijek, zaprimila je prijavu i kontaktirala voditeljicu na cijepnom punktu u Đakovu. Isprva nam nije odgovorila na pitanje o incidentu, nego je opisivala postupak prijave na cijepljenje, stvaranje osnovnih i rezervnih popisa te ustvrdila kako nikad, niti na jednom punktu, niti jedna doza ne biva bačena.

„Svake dvije do tri minute naručen je po jedan pacijent. Ako ostane viške cjepiva, zovemo po rezervnom popisu. Bude i onih koji se dođu cijepiti iako nisu na popisu pa čekaju pred vratima svoju priliku, ali nikog ne cijepimo s ulice, bez prethodne narudžbe liječnika obiteljske medicine. Vrlo ih malo s popisa ne dođe pa tako u Gradskom vrtu u Osijeku od 150 pozvanih možda dvoje, troje nije došlo. Ovoga tjedna cijepimo Pfizerom i žao mi je ako se dogodilo to što nam je gospodin prijavio. U svakom slučaju nije do naše organizacije. Ne znam zašto je doktorica nekoga naknadno zvala, očito se pacijent nije prijavio na primjeren način“, rekla je glavna koordinatorica Pavlović.

Medicinska sestra Nataša Vinković bila je vrlo uznemirena kada smo je pitali o incidentu i prvo rekla da ne zna ni za kakav incident te nam prekinula vezu. Na ponovljeni poziv smirenije nam je odgovorila, prvo općenito kako su cijepljeni svi s popisa.

Vinković: ‘Ništa nismo napravili što nismo trebali’

„Ostalo je nešto viška doza i time smo cijepili supruga moje kolegice, medicinske sestre“, pojasnila je i otkrila kako ipak dobro zna o čemu razgovaramo:

„Supruga gospodina koji je podnio prijavu pacijentica je dr. Kelava i s obzirom da je ostalo cjepiva liječnica je zvala nju i njezina brata. Ništa nismo napravili što nismo trebali“, rekla je Vinković i ustvrdila kako cijelo poslijepodne ima uzbunu zbog te prijave.

Kada smo Željku Radošu prenijeli odgovore nadležnih, istaknuo je kako je suprug medicinske sestre cijepljen prije njegove supruge i da je cjepivo za njega bilo pripremljeno na pultu.

„Bacili su ga i to se mora vidjeti u evidenciji, jer za svako cijepljenje otvara se nova šprica. Mora se utvrditi je li broj šprica i cijepljenih pacijenata jednak ili jedna šprica nedostaje. Neka se provjeri što kažu ljudi koji su tamo bili. Takvo je ponašanje nedopustivo u okolnostima ponovnog širenja virusa i nedostatka cjepiva za sve koji se žele cijepiti“, zaključio je.