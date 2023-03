Zagrebačka policija danas je pronašla muškarca za kojim je tragala nakon što je na društvenoj mreži objavio snimku na kojoj rasistički vrijeđa dostavljača iz Indije.

"Idi doma u Indiju, ovo nije tvoja zemlja. Ovo je Hrvatska, zemlja za bijelce, ne za crnce. Sieg Heil", tako je ovaj nasilnik govorio po centru Zagreba i vrijeđao strane radnike.

Većina ljudi u Hrvatskoj zgrožena je ovakvim rasističkim ispadom jer Nepalci, Filipinci i Indijci kod nas rade sve, čuvaju ovce u Lici, kopaju grobove u Dubrovniku, raznose poštu, pizzu i ćevape, rade na recepcijama hotela i u restoranima, prenosi RTL Direkt.

Dostavljači nisu nikada imali negativno iskustvo s rasizmom

U Hrvatskoj ih ima više od 20 000. Dostavljaju hranu i piće, grade kuće, donose poštu, spremaju hotele i apartmane.

"90 posto ljudi u Hrvatskoj je jako dobro. Neki ljudi su ludi", rekao je Palash iz Bangladeša.

Riječi dostavljača potvrđuje i grupa Filipinaca koja je u Hrvatskoj skoro godinu dana. Jedan je kuhar, drugi barist, a treći konobar i svi se prema njima odnose s poštovanjem. Problema u Hrvatskoj za njih nema.

"Od kad sam ovdje, nisam imao nikakvo negativno iskustvo s rasizmom. Ljudi su dragi, svi se prema nama ponašaju prijateljski", kaže Jhun s Filipina.

Hrvatska nije rasistička zemlja

Ipak, nije svugdje tako bajno. U Ludbregu su mještani pisali peticiju protiv fiktivnog migrantskog naselja, u Zadru protiv dostavljača koji ulaze u zgrade da bi dostavili hranu. Uplašeni Samoborci prijavili su ilegalce za koje se ispostavilo da su visokoobrazovani zaposlenici Rimca.

Međutim, Hrvatska nije rasistička zemlja, pokazalo je istraživanje vođeno u 30 europskih zemalja.

"Mi imamo natprosječno pozitivne stavove prema useljenicima, kad se gleda svih 30 tak zemalja Hrvatska se nalazi negdje na vrhu tih zemalja s obzirom na neki prosječni stav o poželjnosti useljavanja stranaca i poželjnosti stranaca i njihovog prihvaćanja u Hrvatskoj", kaže Dragan Bagić, s filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

'Tek će sada kretati javne rasprave o tim temama'

To su stavovi koji smo stvarali prema tzv. nevidljivim useljenicima iz susjedstva, iste vjere i boje kože. Sada se susrećemo s vidiljivo drugačijim radnicimja iz cijelog svijeta pa kao društvo stavove prema njima tek trebamo definirati.

"S obzirom na to da nismo imali iskustava, s obzirom na to da nije bila javna tema o kojoj se razgovaralo, i što je još važnije to nije bila tema o kojoj su politički akteri politizirali, možemo reći da nije bilo izazova i nije bilo potrebe da većina građana propituje svoje stavove i da ih na neki način mijenja. Mi sad tek ulazimo u kritičnu fazu u kojoj će se odvijati javna rasprava o tim temama", dodao je Dragan.

Mladi su iz Hrvatske otišli zbog loših plaća i uvjeta rada, na njihovo su mjesto došli stranci koji žele raditi, a na nama je da pokažemo kakvi smo domaćini.