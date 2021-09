Nacionalni Stožer civilne zaštite na svojoj redovnoj tjednoj konferenciji za medije objavljuje najnovije podatke o pandemiji koronavirusa, mjerama koje će poduzeti i cijepljenju.

Već ranije je objavljeno da je u posljednja 24 sata zabilježen 1.291 novi slučaj zaraze, a ukupno aktivnih slučajeva je 8.517.

Među njima je 678 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 92 pacijenata. U posljednja 24 sata preminulo je 12 osoba zaraženih koronavirusom.

Više od 10 tisuća je bilo testova, a pozitivnih više od 12 posto. Devetnovih osoba je na respiratoru, objavljeno je na Konferenciji za medije. Među preminulima su tri osobe cijepljenje, dvije s dvije i jedna s jednom dozom, a imali su komorbiditete. Potrošili smo 3,3 milijuna doza cjepiva, a cijepljenje je završeno za 1,6 milijuna osoba.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da imamo tjedni trend rasta od 0,7 posto. Incidencija je 386,9, najniža u Istarskoj 135, a najviša u Splitsko-dalmatinskoj 585. "U EU smo po incidenciji na 24. mjestu. Najnižu imaju Poljska i Mađarska, a najvišu Slovenija i Litva", kazao je Capak. "73 posto hospitaliziranih nije bilo cijepljeno, na respiratoru 83 posto necijepljenih, među preminula 76 posto, među novoobljelima 81 posto nije bilo cijepljeno", rekao je Capak.

'Najviše obolijevaju školska djeca'

Govorio je o situaciju u školama. "260 pozitivnih imamo iz školske dobi, to je oko 20 posto. Od 14.9. najviše obljeva dobna skupina od 10 do 19 godina", kazao je i dodao da ima 2038 osoba iz školske djece koja su oboljele. Capak je kazao da ne moraju cijeli razredi ići u samoizolaciju kada se jedan učenik iz razreda zarazi.

"Po novom dokumentu će biti stavljeni u samoizolaciju samo oni učenici koji su u istoj klupi ili sjedili dva metra od njega", rekao je Capak.

Ministar zdravstva Vili Beroš je kazao da je među hospitaliziranima i umrlima najviše necijepljenih. "Najveći dio onih koji su nas napustili mogli su ostati s nama, da su se cijepili", rekao je Beroš. '9 od 10 liječnika u sustavu je cijepljeno. No, 9 od 11 bolesnika koji su na respiratoru, nisu bili cijepljeni. To nije samo nebriga za naše zdravlje nego i nebriga za liječničko osoblje", kazao je Beroš. Objasnio je da je sreća da delta soj reagira na cjepivo koje je razvijeno za ranija cjepiva.

"Razvija se cjepivo za delta soj, koji će biti još učinkovitija. Sreća je da i ovo cjepivo djeluje na delta soj", kazao je Beroš. Rekao je da je bilo kratkog odgađanja nekih operacija u KBC-u Split. "Opterećenje sustava Covid pacijentima utječe na pruženja zdravstvene zaštite ostalim pacijentima", kazao je Beroš.

'Tko izostane s posla, neće dobiti naknadu'

"Brinite o zdravlju nacije i stanju zdravstvenog sustava", kazao je ministar.

Na pitanje je li donesena odluka o Covid potvrdama u zdravstvu, Beroš je rekao da je čitav postupak usmjeren prema povećanju sigurnosti pacijenata i liječnika. "Testiranje planiramo dva puta tjedno. Oni koji se ne žele testirati, cijepiti, a nisu ni preboljeli, ne znam kako bi opisao njihovo ponašanje. Testiranja će u prvom trenutu biti besplatna, ali to ne može biti dovjeka. Ako netko ne želi, morat će se to upisati u evidenciju radnog vremena i njihov izostanak. Tko se ne želi testirati, neće moći prisustvovati poslu. Napravit će problem i sustavu i sebi. Ako neopravdano izostanu s posla, neće za to dobiti naknadu", kazao je Beroš.

Na konkretno pitanje koliko dugo ćemo plaćati testove necijepljenim zdravstvenim djelatnicima, Beroš je rekao da ne zna odgovoriti na to pitanje jer ne zna koliko će trajati epidemija. "Sredstva su osigurana, ali ne mogu govoriti o kolikom se iznosu radi", kazao je Beroš. "Postoji i kontrola bolovanja. A ne željeti testirati se ne može biti razlog za otvaranje bolovanja", kazao je Beroš.

Produžit će se trajanje Covid potvrda na 12 mjeseci

Na pitanje hoće li se produžiti trajanje Covid potvrda, Capak je kazao da će one trajati 12 mjeseci. "To će biti pripremljeno u dokumentima za 1. listopad", kazao je Capak. "Zadnjih nekoliko dana bilježimo pojačani interes za cijepljenje. Nadamo se da će se taj trend nastaviti. Iako su to sve male brojke i s njima ne možemo biti zadovoljni", kazao je Capak.

Beroš je rekao da se 2,5 puta prošlog tjedna povećalo cijepljenje u zdravstvenom sustavu. "Ne znam je li to rezultat najave uvođenja Covid potvrda u zdravstveni sustav", rekao je.