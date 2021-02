STOŽER OBJAVIO SVE DETALJE NOVIH MJERA: Ovo je šest odluka koje vrijede od ponedjeljka

Krunoslav Capak je rekao da će karantena za sve biti vraćena na 14 dana

Nacionalni stožer civilne zaštite danas je na press konferenciji predstavio popuštanje mjera koje stupa na snagu u ponedjeljak 1. ožujka, a vrijedit će do 15. ožujka.

Otvaraju se terase kafića i restorana koje će moći raditi od 6 do 22 sata bez puštanja glazbe te se dopuštaju treninzi u zatvorenom uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Ovisno o veličini terasa izračunava se najveći broj korisnika i mora biti vidljivo istaknut svima. Prilikom ulaska u zatvoreni dio ugostiteljskog objekta, koji je dopušten samo radi korištenja toaleta, nužno je nositi masku.

Vraća se 14-dnevna karantena

Što se sporta tiče, dopušteni su samo treninzi bez kontakata među sportašima. Dvorane se moraju redovito provjetravati i može biti jedna osoba na 20 metara četvornih u dvorani i o tome mora biti izvješena obavijest.

Treninzi grupnih sportova poput nogometa te kontaktnih sportova mogu se održavati, ali samo tako da se radi na kondiciji i vještinama koje ne uključuju međusobni kontakt.

Krunoslav Capak je rekao da će danas biti objavljene nove upute o karanteni i testiranju. Karantena za sve bit će vraćena na 14 dana.

“Mi ćemo svu karantenu vratiti na 14 dana. Ona je bila spuštena na 10 dana, to je napravljeno uglavnom radi bržeg povratka zdravstvenih djelatnika. Sad ćemo to vratiti jer je većina zdravstvenih djelatnika cijepljena. Imamo manje oboljelih, ali ne znamo koliko je britanskog soja u populaciji. To će biti objavljeno danas”, rekao je Capak.

Produljenje mjera za javni prijevoz

Stožer je donio još pet odluka. Tri se odluke odnose na produljenje trajanja mjera za javni prijevoz, granice i trgovine i šoping-centre. Sve dosadašnje mjere produljuju se do 15. ožujka.

Stožer je donio i odluku o prestanku važenja mjere zabrane uplovljavanja putničkih brodova na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe.

Također je donesena odluka o prestanku posebnih mjera za područje Ličko-senjske županije.

Mjere koje su na snazi od ponedjeljka do 15. ožujka