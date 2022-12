Od iduće godine, vrlo lagane plastične vrećice više neće biti besplatne. Prema novom Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži, kupci će od iduće godine plaćati lagane plastične vrećice, a koje smo do sada besplatno dobivali u trgovinama, pekarnicama, mesnicama te na tržnicama. Nije točno poznat datum kada će se vrećice početi naplaćivati no prema informacijama koje su se do sada pojavljivale u medijima, vrećice bi se mogle početi naplaćivati negdje od proljeća.

Inače, od početka ove godine na snazi je zakonska odredba kojom je zabranjena prodaja laganih plastičnih vrećica debljine veće od 15 i manje od 50 mikrona. Trgovci mogu prodavati deblje vrećice pošto se smatra da se one mogu koristiti više puta.

Cijene su još nepoznanica

Ono što ljude najviše zanima jest koliko će se vrećice naplaćivati, stoga smo provjerili s velikim trgovačkim lancima koliko će vrećice koštati te hoće li kupcima umjesto plastičnih vrećica nuditi kakvu alternativu.

Iz Konzuma su nam kazali da kao društveno odgovorna kompanija, Konzum kontinuirano provodi brojne inicijative s ciljem očuvanja prirode za generacije koje dolaze, a smanjenje plastike samo je jedna od njih kojom nastoje dati svoj doprinos u zaštiti okoliša.

"Cijene laganih plastičnih vrećica formirat ćemo kad Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži bude službeno donesen, a kupcima smo već sad ponudili alternativna i ekološki prihvatljiva rješenja kojim ih potičemo na odgovorno ponašanje prema okolišu. Tako na odjelu voća i povrća u našim prodavaonicama kupci mogu kupiti biorazgradive vrećice, kao višekratne vrećice koje mogu koristiti za pakiranje voća i povrća, a koje dolaze u pakiranju od tri komada i u nekoliko različitih volumena", odgovorili su nam na naš upit.

Koja će biti cijena laganih vrećica, ne znaju još niti u Studencu. "Studenac nastavlja slijediti i poštovati sve zakone i propise Republike Hrvatske, a s obzirom na to da još nema službenih informacija vezanih uz naplatu laganih plastičnih vrećica, u ovom trenutku nemamo definiranu cijenu spomenutih vrećica", poručuju iz te trgovine.

Nastavno na temu naplate laganih plastičnih vrećica u koje se pakira voće, povrće i rasuta hrana, Lidl Hrvatska postupit će sukladno uputama nadležnog ministarstva, kada iste budu donesene, kazali su nam iz tog trgovačkog lanca. "Na Lidlovom odjelu voća i povrća, već sada nudimo i ekološki prihvatljiviji izbor – višekratne vrećice od recikliranog poliestera. Plastične vrećice na našim blagajnama također su prikladne za recikliranje i sadrže 80% recikliranog materijala, a u ponudi imamo i permanentnu torbu te papirnatu vrećicu", dodali su iz Lidla na upit Net.hr-a.

Čeka se Uredba

Upite o naplati laganih plastičnih vrećica poslali smo i Plodinama, Sparu, Tommyju, no do zaključenja ovog teksta, nismo dobili njihove odgovore.

Inače, iz resornog ministarstva su nam sredinom studenog kazali da se prijedlogom navedenog Pravilnika određuje "način postupanja proizvođača, posjednika, sakupljača i obrađivača navedenih vrsta otpada", dok će se Uredbom o naknadi gospodarenja otpadom i povratnoj naknadi propisati način izračuna i iznosi navedenih naknada.