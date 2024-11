STRPLJEN SPAŠEN / Koliko je loše hrvatsko zdravstvo? Dijagnostičke pretrage u prosjeku čekamo 130 dana

Namješteni natječaji, preduge liste čekanja, aparati koji se kvare i liječnici koji istodobno rade u privatnim i javnim ustanovama. Slika je to hrvatskog zdravstva. Još i dodatno narušena milijunskim prevarama i uhićenjem ministra zdravstva. Može li nova ministrica spasiti sustav koji je već dugo na aparatima? Prema podacima Ministarstva zdravstva čini se da ipak ima. Na dijagnostičke pretrage u prosjeku se čeka 130 dana. Pa tako u pet Kliničkih bolničkih centara na mamografiju se čeka od 64 do čak 241 dan. Magnetsku rezonancu mozga od 15 do 261 dan. Ultrazvuk srca od 113 do 198 dana, a abdomena od 3 do čak 236 dana. Prilog Marine Brcković.