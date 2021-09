Damir Plesac, glavni koordinator za popis stanovništva, osvrnuo se danas na konferenciji za novinare Državnog zavoda za statistiku i Središnjeg državnog ureda na terensko popisivanje tijekom epidemije koronavirusa, rekavši da popisivači neće morati predočiti negativan test na covid.

''Preporučili smo da se pridržavaju mjera, no ako ih građani ne žele pustiti u svoje domove mogu se popisati i ispred stana. Ako je osoba u kućanstvu u izolaciji, s tim da popis traje dovoljno dugo, dovoljno je vremena da popisivač ponovno posjeti kućanstvo i popiše ga. Mi kao Zavod za statistiku ne možemo natjerati da se cijepe, no prema našim podacima vrlo veliki broj popisivača ima covid potvrdu'', rekao je Plesac.

Istaknuo je da će se upisati da je stan prazan u slučaju da nikoga nema na adresi u trenutku kada dođe popisivač.

Dvije faze popisivanja

Glavna ravnateljica DZS-a Lidija Brković na početku konferencije je rekla da će statističko istraživanje obuhvatit tri segmenta, stanovništvo, kućanstva i stanove, pri čemu je cilj utvrditi podatke o broju stanovnika, ekonomskim i demografskim obilježjima stanovništva i kućanstava.

Ponovila je da se popis provodi na dva načina, a građani će moći sami birati način na koji se žele popisati. Prva faza je digitalna, tj. samopopisivanje, istaknula je, a traje od 13. do 26. rujna. Naglasila je da putem platforme e-građani jedna osoba može popisati sve članove u kućanstvu.

Druga faza je terensko popisivanje koje počinje 27. rujna i traje do 17. listopada. Oko 8000 terenskih ispitivača će od onih kojih su se samopopisali putem e-građana preuzeti kontrolnu šifru, a one koji to nisu učinili putem računala sami će popisati. ''Ako ne budu popisane sve jedinice do 17. listopada, produžit će se rok do 29. listopada'', naglasila je Brković.

Popisivanje nacionalnih manjina

Kada je u pitanju popisivanje pripadnika nacionalnih manjina, Plesac je rekao da je praksa da se popisivači u tom slučaju biraju s onog područja u kojem se popisivanje vrši. ''Oni bolje poznaju lokalnu zajednicu. Ako na tom području žive nacionalne manjine, normalno je da popisivači budu pripadnici manjine. Ali to nije pravilo. Ima područja u kojima živi miješano stanovništvo'', rekao je.

Plesac je objasnio koja je procedura s onima koji imaju različitu adresu boravišta od adrese prebivališta. U situaciji kad osoba ima prebivalište na jednoj adresi, a boravište na drugoj, zanimat će ih gdje osoba boravi, a ne prebivalište. "Zanima nas gdje osoba boravi veći dio vremena. To je često pitanje'', kazao je.