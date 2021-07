Predsjednik saborskog Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Stjepo Bartulica komentirao je događanja u stranci i ostavku Miroslava Škore, za koju je na N1 rekao da je "sve šokirala" te da je očekivao mirnije ljeto.

“Gospodin Škoro je jako izložen već dvije godine u politici, sve je stavio na kocku, i sebe i obitelji je izložio na intenzivan način. Žao mi je da je došlo do ove odluke, ima svojih razloga, objasnio ih je i ne bih tu dalje špekulirao zašto je to došlo u ovom trenutku", rekao je Bartulica.

Zatekla ga je ostavka

Opisao je i što će se u sljedećem razdoblju događati u stranci: "Ljeto ćemo iskoristiti da u miru pripremimo teren za unutarstranačke izbore. Što se tiče njegovog angažmana u Saboru, mislim da je poželjan. Pošteno je izborio mandat, potpredsjednik je Sabora, ima svako pravo biti uključen u politički život. U kontaktu smo, vidjet ćemo kako će se to odvijati. Nadam se da će stvari u stranci brzo smiriti", poručio je.

Kaže da ga je informacija zatekla: “Razgovarao sam s njim zadnji put nakon završetka zasjedanja Sabora, nisam bio unaprijed informiran o ostavci niti sam razmišljao da je to moguće. To me zateklo. Život ide dalje, svatko ima svoj obiteljski život, osobne razloge, neću dalje o tome, no činjenica je da je ovo naglo i moramo se najodgovornije dalje snalaziti.”

Preveliki stres

Tvrdi i da su reakcije javnosti podijeljene: “Puno toga u javnosti daje dojam da i dalje smetamo mnogima, neki likuju, neki se vesele. Rano je za takve reakcije. Otkako se Škoro uključio u politički prostor mnogima to nije odgovaralo. Mislim da Domovinski pokret ima dobru budućnost.”

Na koncu je istaknuo da neće špekulirati o skrivenim ili pozadinskim razlozima Škorina odlaska. Drži da je njegova odluka rezultat prevelikog stresa. “Sam je vodio tri intenzivne kampanje, to treba uzeti u obzir. Ljudi imaju svoje prioritete. Puno je toga u kratkom vremenu postigao", zaključio je Bartulica.