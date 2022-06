Cijene svega rastu što znači da inflacije jede plaće, ali i mirovine. Da bi barem malo ublažila taj udar Vlada RH je donijela niz zakonskih izmjena koje se odnose na mirovine.

Točnije, zakonske izmjene vezane uz novi model obiteljske mirovine i povećanje najnižih mirovina. "Od početka naše prve vlade prosječna penzija povećana je za petinu, a najniža za četvrtinu. Poduzimamo sve kako bi našim umirovljenicima osigurali dostojanstvenu starost. Ovim izmjenama realiziramo reforme u sklopu plana oporavka kao i ciljeve nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. Mi ćemo do 2025. uložiti oko 4.4 milijarde kuna", rekao je premijer Andrej Plenković prilikom predstavljanja novih promjena.

"Možemo svi zajedno biti zadovoljni da je na današnji dan broj osiguranika koji rade najveći unazad 20 godina, to nam omogućava veću održivost i sigurnost", dodao je premijer.

1. Koliko će umirovljenika biti obuhvaćeno ovim izmjenama?

“Zakon obuhvaća sigurno oko 500 tisuća umirovljenika, a ove izmjene 300 tisuća”, rekao je zastupnik u Hrvatskom saboru te vladin partner Silvano Hrelja. S tom se brojkom slaže i premijer. “Dvije izmjene trebale bi obuhvatiti 300 tisuća umirovljenika", rekao je u uvodu. Precizan broj nema ni Vlada zbog neusklađenih podataka. “Kad bi uveli prihodovni cenzus, to bi bilo pravičnije, a dio umirovljenika je izostavljen koji primaju mirovinu iz drugih država, a tu plaćaju porez i žive, i zato je potreban cenzus”, poručio je predsjednik HSU-a.

2. Tko će sve dobivati veće mirovine i koliki su iznosi?

Tri su ključne promjene koje donosi novi Zakon o mirovinskom osiguranju, a to su povećanje osobne mirovine, omogućavanje korištenje dijela obiteljske mirovine i povećanje najniže mirovine za 3 posto. “Obiteljske mirovine povećat će se za 10 posto, za oko 250 kuna. To ćemo postići povećanjem mirovinskog faktora, ovisno o broju korisnika obiteljske mirovine”, rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić. “Druga važna promjena je pravo na korištenje dijela mirovine preminulog supružnika uz osobnu mirovinu. Dosad se nije moglo koristiti dvije mirovine paralelno, sad se usklađujemo s europskom praksom. Osoba koja koristi dio obiteljske mirovine mora imati preko 65 godina te biti jedini korisnik obiteljske mirovine”, rekao je. Time bi se za više od 155 tisuća korisnika mirovina trebala povećati za oko 550 kuna mjesečno.

Drugim riječima, udovice i udovci će moći odabrati i mogućnost da primaju svoju mirovinu te dio mirovine pokojnog supružnika. Dosad su obiteljski umirovljenici, odnosno u 93 posto slučajeva udovice, mogli jedino odreći se svoje mirovine i uzeti 70 posto supružnikove. Sad imaju pravo birati između 77 posto iznosa mirovine pokojnog partnera ili primanje vlastite mirovine i 27 posto pokojnikove.

Predviđeni najviši iznos predlaže se da bude 5.850 kuna, kumulativno osobna i dio obiteljske mirovine po ovom modelu ne bi mogle prijeći taj iznos. Međutim, donošenjem zakona očekuje se da će biti provedena indeksacija pa se očekuje da ovaj iznos bude nešto veći i čak i prijeđe iznos od 6000 kuna. "Najniži iznos iznosi 219 kuna, a i taj iznos će porasti kad zakon stupi na snagu", rekao je Piletić. “Ne uvodimo pravo primanja dvije mirovine, to je dio mirovine po preminulom, bit će integrirano u jedno mirovinu, pojednostavili smo model”, dodao je Hrelja.

3. Kome to neće odgovarati?

Taj bi se model najviše isplatio onim čije su mirovine veće ili jednake onima pokojnih supružnika, jer su dosad mogli samo zadržati vlastitu mirovinu, ali bez dodatka. Sad mogu zadržati svoju mirovinu i dobiti najviše 20,8 posto pokojnikove. Novi će model biti najmanje isplativ onima čiji su supružnici imali značajno veću mirovinu od njih, jer im je obiteljska mirovina od 77 posto puno isplativija od druge opcije.

4. Što će biti s najnižim mirovinama?

Izmjenama zakona će se povećati i najniže mirovine za 1,5 posto pa naknadno još dodatno 1,5 posto do 2025. "Treća izmjena je postupno povećanje najniže mirovine za 287.000 umirovljenika. Očekujemo da to bude 1,5 posto, a onda 1. siječnja 2025. još 1,5 posto”, rekao je Piletić. Plenković je dodao da će najniže mirovine do 2025. godine rasti do 3 posto. “Nisam euforičan, ali sam zadovoljan time jer su ovo primjereni koraci onome što smo politički rekli da ćemo napraviti”, rekao je Hrelja.

5. Što se još mijenja?

Izmjenama Zakona još se od ovrhe izuzimaju obiteljske mirovine koje koriste djeca preminulih osoba, a omogućen je i rad vatrogasaca uz mirovinu do pola radnog vremena ili uz pola mirovine na puno radno vrijeme. “Korisnici će zadržati i pravo rada do polovice radnog vremena. Dakle, vlastita mirovina, druga mirovina, plus usklađivanje plus mogućnost rada do pola radnog vremena, sve kumulativno”, rekao je Plenković. Dodajmo i kako će prema novom Zakonu u radu Hrvati moći raditi do 68 godine života. Točnije, poslodavci neće moći raskidati radni odnos s onima koji navrše 65 godina ako to sami radnici ne žele, a nakon 68 godina bit će stvar dogovora s poslodavcem.

6. Kada kreću veće mirovine?

Ove izmjene bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2023. Ministar Piletić je rekao da se obiteljska i minimalna mirovina povećavaju po automatizmu, dok će za mirovine koje se tiču dijela mirovine supružnika, ljudi morati sami podnijeti zahtjev. "Za ovaj drugi dio korištenja i osobne i dijela obiteljske mirovine će se rješavati po zahtjevu korisnika. Oni mogu vidjeti koji im je model povoljniji, da li ostati u obiteljskoj ili se vratiti u osobnu i koristiti dio obiteljske. Moraju zatražiti izračun. Predviđeno je da zahtjev mogu podnijeti do kraja iduće godine. Ukoliko prekorače taj tok, imat će pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine, ali unazad šest mjeseci otkada su podnijeli zahtjev", rekao je Piletić.

7. Koliko će to sve koštati?

"S dvije izmjene ćemo obuhvatiti 300.000 umirovljenika, a izdvojit ćemo 1,1 milijardu kuna. Za povećanje obiteljskih mirovina će se u 2023. izdvojiti 375 milijuna kuna”, rekao je Plenković. “Ovim izmjenama realiziramo reforme u sklopu plana oporavka kao i ciljeve nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. Mi ćemo do 2025. uložiti oko 4,4 milijarde kuna", otkrio je premijer ukupan trošak.