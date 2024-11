'RANJEN SAM DO DUŠE' / Goran Roić otkrio osjeća li se krivim i je li primio mito: 'Izigran sam, ali jači nego ikad'

Bivši šef Klaićeve Goran Roić u utorak poslijepodne napustio je Remetinec. 'Ranjen sam do duše, javno ponižen, izigran, ali jači nego ikad jer sam uvjeren u ne malu krivnju nego nula. Svjestan sam da presumpcija nevinosti ne postoji, nego presumpcija krivnje. Ne mogu pričati o detaljima, ali gorim od želje', rekao je po izlasku. Na pitanje je li primio mito rekao je 'nemojte me to pitati'