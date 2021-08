Još jedan toplinski val zbog kojeg je izdano upozorenje, najviše će osjetiti stanovnici i turisti na Jadranu. Temperature idu i do 36 stupnjeva. Uz vruće dane, ni noći neće biti puno ugodnije. Tko se treba paziti, kako pronaći osvježenje i do kada će ovaj val potrajati. More vrućinu ispere, ali na betonu postaje nemilosrdna. Plaže su u ovakvim danima spas, no morska svježina može prevariti.

"Treba biti jako oprezan, jer zbog vjetra ne osjetite uvijek vrućinu, zato je jako važno nanositi kremu za sunčanje", objasnio je Sharvin Ramjan, turist iz Nizozemske.

"Mi smo iz Češke i nemamo mora. Najvažnija stvar koju radim je plivanje, tako da, kada je vruće, volimo ući u more i smočiti glavu", otkrio je svoje metode borbe protiv vrućine jedan češki turist.

Traži se sjena

Glava uvijek treba biti zaštićena. Sunčanje usred dana nije opcija, smatra on. "Zauzima prostor, ali je jako dobro. Kad niste u moru, idete ispod, u sjenu", objasnio je češki turist sve češću pojavu šatora na plažama.

A sjena će biti tražena i u srijedu na cijelom Jadranu. "Osobito na području Rijeke, Splita, Dubrovnika te u Kninu, a osobito će biti neugodno zbog sve većih noćnih temperatura, koje će dodatno povisiti fenska topla bura", tvrdi meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov.

Kako pomoći sebi i drugima

Liječnici kažu da, unatoč upozorenjima, ljudi ne shvaćaju ozbiljno opasnosti vrućine; ne piju dovoljno tekućine i izlaze van po najvećem suncu. Važno je znati i kako nekome možemo sami pomoći prije dolaska hitne pomoći.

"Ako je čovjek bez svijesti, ako se ne grči, ako vidimo da normalno diše, trebalo bi mu pokušati malo podići noge. Ako vidimo da ne diše kako treba, imamo osjećaj kao da mu nešto smeta, kao da će se zagrcnuti, trebalo bi ga okrenuti na bok, jer jezik zapada i uvijek postoji opasnost da se čovjek uguši", savjetovala je liječnica hitne medicine u KBC-u Rijeka, Nataša Mavrinac.

Po vrućinama su najugroženiji pulmološki i kardiološki bolesnici, ali i dijabetičari, kojima može naglo pasti šećer, pa trebaju uzimati redovite obroke. Svatko pronalazi način kako se rashladiti do petka, a onda će se lakše disati.