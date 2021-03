STIGLO UPOZORENJE ANALITIČARA: ‘Kupovati sada stan u Zagrebu ili Rijeci baš i nije preporučljivo’

‘Turistička potražnja se duboko promijenila, oni koji dolaze iz prekomorskih zemalja vjerojatno će se ustezati doći u Hrvatsku, tu može nastradati jug Hrvatske’, kaže Damir Novotny

Ekonomski analitičar Damir Novotny rekao je danas za N1 da mu se ne sviđa ideja o covid putovnicama. “Meni baš nije ta ideja najbolja. To bi moglo otežati dolazak turista u Hrvatsku, nadamo se da do toga neće doći, da će se ova situacija s drugim valom bolesti smiriti do ljeta, tako da će turisti doći barem u onom broju u kojem su došli prošle godine”, rekao je Novotny.

Novotny tvrdi da su u Hrvatskoj očekivanja od turizma uvijek prevelika te ističe da turizam ne stvara toliku vrijednost da bi zemlja samo na tome mogla živjeti. “Turistička potražnja se duboko promijenila, oni koji dolaze iz prekomorskih zemalja vjerojatno će se ustezati doći u Hrvatsku, tu može nastradati jug Hrvatske, Dubrovnik kao i prošle godine, jer su u velikoj mjeri ovisili o turistima koji su dolazili zračnim prijevozom. Zasigurno će bolje proći oni dijelovi zemlje u koje su turisti dolazili autoprijevozom”, rekao je Novotny.

“Hrvatska se može otvoriti, ali ako gledamo stanje u emitivnim zemljama, tada potražnja ovisi o stanju u zemljama odakle turisti dolaze, ako tamo ekonomija pada, vjerojatno će turisti manje dolaziti u Hrvatsku, bez obzira što mi radili”, dodao je Novotny.

Vrijeme štednje

Novotny je mišljenja da će ekonomski oporavak biti bolji i brži nego od krize koja je pogodila svijet 2008. godine. “Hrvatska ekonomija je u boljem stanju nego 2009., ali ove zemlje s kojima se često uspoređujemo, Slovenija i Slovačka, Hrvatska je 10 godina iza u restrukturiranjima svoje ekonomije. Te su zemlje odavno privukle ogromni međunarodni kapital i industrija se oporavlja”, rekao je Novotny.

Upitan je li ovo sada vrijeme za investicije, poput kupnje stana ili automobila, Novotny je rekao da su u ovoj krizi cijene nekih proizvoda pale, pa su ih proizvođači više kupovali. “Hrana je pala, meso je jeftino, imamo dobru situaciju za kupnju svakodnevnih proizvoda, ali cijene nekretnina nisu pale”, rekao je Novotny.

“Sada je vrijeme štednje i to građani pokazuju. Štednja je narasla u krizi, istraživanja pokazuju da štednja raste i da građani nastoje iskoristiti ovu krizu za usklađivanje svojih financija. Treba pričekati, narednih nekoliko godina su neizvjesnosti velike, a cijene visoke. Sada kupovati stanove u Zagrebu ili u, primjerice, Rijeci, ne bi baš bilo preporučljivo”, upozorava Novotny za N1.

