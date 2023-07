Turistička sezona snažno je krenula, objavljeni su i rezultati predsezone koji govore kako se ponovno obaraju rekordi. No, nerijetko se pojavljuju i oprečni primjeri nezadovoljnih gostiju zbog previsokih cijena, raznih prijevara i sličnog.

Iz istog razloga javila nam se jedna čitateljica koja je željela ostati anonimna, a odmor je provela u Malom Lošinju.

'Malo gostiju, a čekamo da nas primijete'

"Prijateljica iz Malog Lošinja mi je htjela pokazati njihove hotele na otoku pa smo išle u obilazak. Htjele smo vidjeti cijene i popiti jedno piće, a kad smo u jednom hotelu sjele na terasu, čekale smo dugo da nas uopće primijete, iako je bilo jako malo gostiju. U restoranu pored su imali goste za samo četiri stola. Vidjeli smo nekoliko konobara, ali ih se moralo zvati da nas dođu poslužiti, što ne smije biti praksa hotela od 5 zvjezdica. Uslužio nas je konobar koji je iz Srbije, a uniforme su im bile isto šokantne jer su bile crvene boje. Čak im je i obuća crvene boje. Dojma sam da u svim hotelima u Hrvatskoj zaposlenici imaju crne ili plave uniforme", kazala je na početku pa nastavila:

"Kada smo dobili menu, ponovno smo dugo čekale da nam donesu piće. Prijateljica je jedan mali koktel platila čak 17 eura. Dok smo sjedile, oko nas su došli gosti za još dva stola i čekali su da ih netko dođe poslužiti. Vrijeme je prolazilo i prva grupa ljudi je otišla prije nego je došao konobar, dok je za drugi stol došao konobar i uzeo narudžbe, ali mu je trebalo dugo da im donese piće i oni su se pokupili i otišli prije nego je došao. Ludi više ne trpe lošu uslugu, osobito negdje gdje bi ona trebala biti vrhunska".

Naglašava da je taj hotel zbog jako loše usluge izgubio goste koji im mogu vrlo lako ostaviti loše recenzije.

"Svakako im nije usluga za pet zvjezdica niti odgovara cijeni koju traže. Kada smo išle unutra vidjeti recepciju, radila je samo jedna recepcionarka, i to iz Nepala, bar mislim da je odande jer je izgledala egzotično, a znamo da dovode ljude iz Nepala. Za hotele se zna da uvijek na prvom mjestu zapošljavaju lokalce na recepciji, što znači da je na Lošinju došlo do tolike nestašice radnika iz Hrvatske da su morali zaposliti strance na recepciji. Recepcija je bila prazna, niti jedan gost se nije ‘muvao’, što je inače nezamislivo u sezoni. Sveukupni dojam o tom hotelu nam je loš, ali kako se i priča po mjestu, nisu znali cijeniti svoje ljude i platiti ih pa su zato i ostali bez radnika iz Hrvatske."

Na otoku, gdje šetnice nisu očišćene, ima jako malo turista, uglavnom se čuje hrvatski i srpski, iako se na plaži može čuti i ruski.

"Pizza je od 11 do 17 eura, kuglica sladoleda 4,50 eura", navodi čitateljica iako se na priloženom cjeniku može vidjeti kako najskuplja pizza košta čak 22 eura.

"Plaže nisu krcate, po ulicama se jedva vidi neki čovjek u prolazu", dodaje.

"Lokalci govore da im apartmani zjape prazni."

"Imala sam i još dva loša iskustva na otoku kada sam htjela ići na WC u kafić, u koji smo taman sjele. Konobar me glasno pitao kamo idem, kada sam rekla da idem na WC, on mi je odbrusio da je WC samo za goste, na što sam mu ja rekla da sam upravo sjela i da sam gost. Kad sam došla do stola, došao mi se ispričati, a ja sam mu na to rekla da je bio jako bezobrazan i da se tako sigurno ne bi ponašao da sam strankinja. Nakon toga se opet ispričao, ali štetu je već napravio. Usluga je užasno loša, a ne mogu si priuštiti takvu uslugu kada uopće niti nemaju gostiju."

Ispričala je i kako je željela s prijateljicom ići gledati zalazak sunca na poznati vidikovac.

"Zvale smo za rezervaciju, ali ih se nije moglo dobiti pa smo odlučile samo otići i kratko vidjeti, možda popiti piće, međutim žena nas je doslovno otjerala, rekla je da si ljudi rezerviraju po tri-četiri dana unaprijed kako bi, zamislite ovo, od 19 do 21 gledali zalazak sunca po cijeni za osobu od pet eura. Kada smo je pitali zar stvarno ne možemo ući jer oko 20 sati su bila zauzeta samo tri stola, bili su poluprazni, rekla je da ne možemo jer ako bismo mi samo i minutu hodale i htjele poslikati zalazak sunca, naše glave bi smetale ljudima koji su ranije rezervirali i sjede za svojim stolom", kaže te dodaje:

"Da se razumijemo, to nije niti neki restoran, ništa fensi, to je neki mini štand s pićem i par stolova, ali pogled puca na zalazak sunca i može se prošetati. Divno je osjećati se loše u vlastitoj državi, da nisi dostojan ičega i činjenica da mi Hrvati dobivamo tako loše usluge jer naš teško zarađen novac ne vrijedi kao od nekog stranca pa se tako svi ovi pohlepnici ponašaju kao da mi ne zaslužujemo ništa i da im samo smetamo. I tko želi više ljetovati u Hrvatskoj s ovakvim tretmanom, doslovno vam unište odmor. A njihova pohlepa ih je sve sada koštala jer su izgubili turiste. Pa da vidimo tko će im plaćati po ovim nezamislivim cijenama."

U Rovinju osjetno manje turista?

Ispričala je i zgodu iz Rovinja u kojem je boravila potkraj lipnja.

"Kada sam za produženi vikend posjetila Rovinj, za koji se pričalo da je najposjećeniji grad na Jadranu ovog ljeta te da ima najviše turista, iznenadila sam se kad sam vidjela da ima osjetno manje ljudi nego prijašnjih godina. Radi se o gradu koji je krcat već u svibnju. U šetnji gradom smo čuli u 90% slučajeva srpski i hrvatski jezik, njemački nismo uopće čule, a znamo da su njihovi gosti uglavnom Nijemci, Austrijanci, Talijani i Slovenci", kaže pa nastavlja priču:

"Plaže nisu bile krcate, u moru se nije moglo vidjeti puno ljudi, na šetnici također. Cijene su naravno puno više nego prije dvije godine, a restorani, kojih imaju jako puno, su zjapili poluprazni. Na plaži sam čula da je jedna žena platila kavu na terasi jednog hotela uz more - čak 4,50 eura. Kada sam pitala recepcionara jednog rovinjskog hotela jesu li puni, rekao mi je da jesu, da imaju samo dvije prazne sobe, a u hotelu, na terasi i oko hotela smo vidjele možda dvadesetak ljudi. Pa se ne bi baš reklo da su puni. Jedna Istrijanka mi je u razgovoru rekla da ima osjetno manje turista", zaključuje čitateljica.

POGLEDAJTE VIDEO Odlični turistički rezultati u Zagrebu: Koliko stranci troše i ostavljaju li napojnice