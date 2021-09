Novu buru u regiji izazvala je ideja srpskog predsjednika Aleksandra Vučić da sutra Srbi, ne samo oni koji žive u Srbiji nego i šire, izvjese srpske zastave na svoje kuće povodom praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Ni u Srbiji taj dan nije državni praznik, ali tamošnja vlada poziva sve građane da tog dana na kućama izvjese srpske zastave. Na sutrašnji dan Srbija će obilježavati datum kada je u Prvom svjetskom ratu probijen Solunski front, što mnogi Srbi smatraju bitnim za svoj nacionalni identitet.

Sredinom srpnja, ministar vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković na Sumitu srpske omladine i studenata Balkana, javno je pozvao sve građane Srbije, ali i Srbe u regiji i dijaspori da spomenuti dan obilježe isticanjem srpske trobojnice, a taj se praznik prošle godine proglasio na prijedlog srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Domovinski pokret: Kaznite one koji izvjese zastavu

Mogućnost da će i u Hrvatskoj pripadnici srpske manjine izvijestiti srpske zastave naišla je na žestoku kritiku poglavito desnih stranaka, a kritizirao ju je i predsjednik Zoran Milanović.

"Ta provokacija, nimalo slučajno, tempirana je baš u vrijeme kada se u Hrvatskoj provodi popis stanovništva i ne možemo se oteti dojmu da je riječ o dobro smišljenoj kampanji, koja bi Srbe u Hrvatskoj, iako ne žive u 'srpskim zemljama', ponovno trebala prikazati 'ugroženima', kaže se u priopćenju DP-a koji je pozvao i državna tijela da prijave i kazne oni koji će, eventualno, izvijestili srpsku zastavu u Hrvatskoj.

'Besposlen pop i jariće krsti'

"Stvarno ne mogu vjerovati da u Srbiji nemaju važnijeg i pametnijeg posla, poput ekonomskog razvoja države u kojem Srbija zaostaje", rekao je Milanović jučer te cijelu situaciju opisao poznatom narodnom mudrošću - "besposlen pop i jariće krsti". Predsjednik smatra da na taj poziv uopće ne treba reagirati.

"Na to se očekuje valjda da svatko od nas reagira nekakvom svojom ekvivalentnom mjerom, i onda imamo nešto na čemu Vučić živi već 20-30 godina", rekao je i dodao da su to "zabavne sitnice" koje je smislio Vučić i zaključio da je cijela ideja bez veze.

'Iskazivanje patriotskih osjećaja svojoj državi'

Bivši zamjenik gradonačelnika Vukovara i aktualni vukovarski gradski vijećnik i predsjednik Demokratskog saveza Srba Srđan Milaković kazao je za Net.hr da taj poziv, u prvom redu, doživljava patriotski. "Iskazivanjem osjećaja za pripadnike srpske zajednice koji su stjecajem okolnosti, sretnih i nesretnih, diljem svijeta. U tom smislu je to iskazivanje patriotskih osjećaja svojoj državi", rekao je Milaković te dodao kako u Hrvatskoj srpska nacionalna manjina ima svoju zastavu koja je trobojnica bez nacionalnih obilježja.

"Što se tiče samog iskazivanja, mi bi morali zakonski imati i hrvatsku zastavu da bi mogli tako nešto učiniti. Druga dimenzija je pitanje slobode i osjećaja prema tome. Iskreno, ja se ne osjećam slobodnim u tom smislu jer bi to, zbog raznih okolnosti, netko mogao doživjeti i kao provokaciju. Premda to ne bi smjelo i ne bi trebalo tako izgledati", rekao je.

"Čini mi se da okruženje u kojem živimo je takvo da osjećaj slobode, u toj mjeri, barem kod mene ne postoji. Kao i kod mnogih pripadnika srpske zajednice", kazao je Milaković i dodao da svakome ostavlja na njegov izbor i na savjest hoće li izvjesiti sutra srpsku zastavu na poziv Republike Srbije.

'Naravno da su mogući incidenti'

"Ako se osjeća slobodnim i ako misli da je to čin koji će izazvati neko njegovo zadovoljstvo, iako bi trebalo izazvati zadovoljstvo svih nas, neka to učini. Ne bih rekao da ne bih pozvao. Ali svakom ostavljam to kao stvar njegove osobne odluke", kazao je Milaković. S obzirom na to da je nacionalno pitanje u političkom životu Vukovara uvijek važno, pitali smo Milakovića smatra li da bi se mogli dogoditi incidenti, ako netko zaista sutra odlučiti izvjesiti srpsku zastavu.

"Incidenti su uvijek mogući. I u mnogo beznačajnijim situacijama kod nas je bilo incidenata. Često smo kod nas u Vukovaru imali slučaj tih tzv. sukoba navijača ili sukoba mladih. Postavlja se pitanje koji je tu uopće bio povod. Isto tako kada se radi o ovome - naravno da su mogući incidenti", rekao je i dodao da baš zbog toga on ne osjeća slobodu da izvjesi srpsku zastavu na svoju kuću u kojoj živi.

"Ljudi bi u tom činu bili suzdržani zbog vlastite sigurnosti", objasnio je za kraj Milaković za Net.hr.