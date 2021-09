Jedan mladić iz Srbije, koji je ljetos radio na jednom hrvatskom otoku kao konobar, opisao je svoja iskustva na forumu Reddit. Kurir piše kako je forumaše na Redditu najviše zanimalo je li kao Srbin imao problema u Hrvatskoj.

"Ne, samo što je neki idiot od konobara puštao Thompsonove pjesme i uzvikivao "Za dom spremni", ali je idućeg tjedna poslan kući. Što se ostalog tiče, korektno sam prihvaćen, kao što bi prihvatili i svakog drugog stranca. Imao sam solidan smještaj i ne tako solidne cimere, jestivu hranu i to je to", napisao je mladić.

'Od Slovenaca i Talijana nećeš dobit ni kunu'

Potom je opisao uvjete rada.

"Konobario sam i na početku sam, kao netko s malo iskustva, bio pod ogromnim pritiskom. Ne samo da zvuči pakleno, nego tako i jest", kazao je mladić koji je na Jadranu konobario dva i pol mjeseca. Nadalje, kaže da nije imao zdravstveno osiguranje, iako je mislio da će imati.

A to je saznao tek odlaskom u tamošnji Dom zdravlja.

"Kad sam išao na pregled u Dom zdravlja nisu me htjeli primiti", kaže.

Frumaše je zanimalo i koje goste je najčešće posluživao, što su jeli i jesu li mu ostavljali bakšiš.

"Uvjerljivo najviše ima Nijemaca i Austrijanaca, a tijekom srpnja i kolovoza bilo je i dosta Slovenaca. Lokalaca je također bilo, ali to su uglavnom neki klošari koji dođu na kavu ili njih troje dijele jednu pizzu i dva piva. Najviše bakšiša ostavljaju ovi sa Zapada. Od Slovenaca i Talijana nećeš kunu dobiti koliko god da je račun", napisao je.

'Masovno fali radnika, vjerojatno zato sam i primljen'

"Restoran objektivno jest ozbiljan i u odnosu na većinu njih na otoku djelovalo mi je kao da će to biti preveliki zalogaj za mene koji sam imao samo dva mjeseca nikakvog iskustva u nekom malom baru u Beogradu. Po restoranima je masovno nedostajalo radnika, od kuhara i pomoćnika u kuhinji do šankera i konobara, a vjerujem da sam samo zbog toga i primljen. Na početku nitko nije htio sa mnom posebno raditi, bio sam prepušten sebi i pravio sam kardinalne greške koje sam kasnije ispravio. I to je to", detaljno je opisao svoje iskustvo.

Postavljali su mu i pitanja o poslodavcima, smještaju, hrani…

"Smještaj je bio korektan. Imali smo perilicu i sušilicu rublja, internet koji je doduše bio nestabilan, a hrana je bila sumnjive kvalitete. Za doručak smo svaki mogući dan imali krumpir i meso u različitim oblicima, što je stvarno krajnje čudan način da započneš dan. Ručak je bio na istu foru, ali to se već moglo istrpjeti. Isplaćen je svaki prekovremeni sat i tu stvarno nemam nikakve zamjerke, jedino što se plaća isto kao običan radni sat. Poslodavci su previše slatkorječivi, nisu željeli raditi sa mnom kao početnikom i pretežno su upućivali samo kritike. Kolege su bili dosta iskvareni nažalost", kaže.

'Toliki bakšiš se dobije u manjim lokalima u Srbiji'

Iako su ga nekoliko puta pitali na kojem je otoku bio u u kojem restoranu radio, na ta pitanja nije odgovarao. No, otkrio je koliko je bio plaćen.

"Plaća je bila 1.400 eura, imao sam jedan slobodan dan u mjesecu, okvirno oko 11-12 sati rada skoro svaki dan."

Na to su mu neki forumaši s Reddita napisali da je bio brutalno izrabljen, a naročito kada je napisao da je dnevno dobio bakšiša u iznosu od oko 5.000 srpskih dinara (oko 320 kuna) te su ustvrdili da se toliko dobije u manjim lokalima u Srbiji.