Već više-manje znamo koliko se ljudi u Hrvatskoj cijepilo jednom, a koliko s dvije doze protiv koronavirusa. Znamo i koliko je bočica te dragocjene tekućine utrošeno. A znamo li koliko se ljudi nije cijepilo? U Hrvatskoj ta brojka iznosi 1.616.592. Doduše, tu spada i oko 390.000 ljudi koji su preboljeli covid-19. Ako njih oduzmemo, ispada da se 1,2 milijuna odraslih Hrvata ne želi cijepiti.

Što zbog teorija zavjere, što zbog misli da će ih država tako kontrolirati, antivakseri, kako ti ljudi ne žele da ih se naziva, ne idu na cijepljenje. No, njih nitko ništa ne pita, pa tako od ponedjeljka, ako rade u zdravstvenom ili socijalnom sustavu neće moći na posao bez covid-potvrda. Frapantan je podatak da se nije cijepilo čak 37 posto medicinskih sestara i tehničara. Među njima je i Tomislav Drožđek, tehničar iz Psihijatrijske bolnice za djecu u Kukuljevićevoj ulici u Zagrebu.

"Bavim se rekreativno sportom, izlazim na zrak dobro se hranim i mislim da je moj imuno sustav dovoljno jak da odgovori na izazove covida. Međutim ja sam u jednoj samoizolaciji ostao bez osjeta mirisa, na četiri dana, svi su moji bili u izolaciji i to je prošlo. Nisam imao nikakve simptome, ni temperaturu ni kašalj ni grlobolju", pojasnio je Drožđek za RTL Direkt, a potom dodao:

"Mislim da cjepiva nisu još dovoljno ispitana. To su eksperimentalna cjepiva, koja sada trenutno trebaju proći još neku fazu ispitivanja. Treba vidjeti dugoročne posljedice, odnosno nuspojave na cjepivo. Smeta me recimo zašto je država potpisala sporazum sa farmakološkim firmama da nema nikakve odgovornosti za nuspojave."

S druge strane, njegova kolegica iz KB Dubrava, dugo znane i kao covid bolnice, glavna sestra odjela pulmologije Marija Antunović se cijepila, kao i većina njenih kolega.

"Većina je odradila cjepivo, naprosto odmah po dolasku samog cjepiva u bolnicu. Prvenstveno jer smo radili i radimo još uvijek s covid pozitivnim pacijentima. Znamo što je to, znamo kako covid djeluje i jednostavno to je bilo nešto što je bila vlastita odluka sviju nas upravo iz iskustva koje smo prošli", objasnila je i dodala da je covid teška bolest.

"Ona uzrokuje mnoge probleme, kod evo gospođa u prilogu je rekla da cjepivo izaziva grušanje krvi i slično, ali covid to zaista i radi. Od covida dolazi do začepljenja krvnih žila samim time do plućnih embolija, srčanih problema, neuroloških ispada, to je dokazano", istaknula je.

Stvari van pameti

Drožđek tvrdi da je redovito cijepljen svim drugim cjepivima, pa čak i da mu je otac cijepljen protiv covida, ali da se on neće cijepiti te da svaki čovjek ima pravo na izbor i u ovoj situaciji. Pozvao se na Gordana Lauca koji je izjavio da zdravom čovjeku do 50 godina starosti nije potrebno cijepljenje,

"Istog takvog sam i ja mišljenja, mišljenja su takvog i naši građani, da nema jednostavno potrebe za cijepljenje ako imamo zdrav imunitet. Ljudi koji su stariji, dapače, imaju nekakve određene bolesti, slab imunitet, dapače trebaju se cijepiti. Nemam ništa protiv nikoga, ne nagovaram da se ne cijepe, ali mladi ljudi, on (Lauc) kaže da je van pameti da se mladi ljudi cijepe", istaknuo je.

Antunović mu je uzvratila i da je van pameti da zdravi mladi ljudi završe s teškim komplikacijama. "Tromboze i posljedično sve ostale komplikacije koje idu, a sportaši zdravi mlađe životne dobi, 12. mjesec je bio prepun s takvim pacijentima. U početku 10., 11. mjesec, to su više bili kronični pacijenti starije životne dobi, ali zaista taj 12., prvi mjesec pa uključujući mog supruga koji je bio do tada zdrav i bez ikakvih poteškoća je obolio od covida. Nije garancija da ako si mlad i baviš se sportom da se neće nešto desiti", tvrdi ona.

Drožđek, pak, drži da mlađi ljudi imaju veću šansu oboljeti od nuspojava, što je, dodaje, i slučaj. Tvrdi da kao sindikalni povjerenik zna situaciju s nuspojavama u svakoj bolnici te da se uglavnom prijavljuju one slabije. Ističe da ni liječnici ni pacijenti ne prijavljuju nuspojave te dodaje da zna za slučajeve miokarditisa, moždanih udara i tromboza.

"Neki ne prijavljuju jer im se ne prijavljuje, ne žele se izložiti javno, ne žele se svom liječniku reći takve podatke, idu direktno na hitnu i zbog toga to izaziva takvu nekakvu sumnju kod naših ljudi", smatra on.

Matematika je jasna

Antunović dodaje da su najteže posljedice postcovid sindroma, koji u nekim slučajevima dovode do kognitivnih poremećaja i zaboravljanja. Ističe da u KB Dubrava nitko nije imao teških posljedica zbog cijepljenja.

Kako bi razbili raspravu, novinari su upitali profesorica s PMF-a, Franku Miriam Brueckler, da izračuna šanse za umiranje sa i bez cjepiva. "Kad ovo sve skupa izmnožite, dobit ćete otprilike 0,1 posto. Znači čak i uz optimistična razmišljanja, Ispade da nam se šansa za umiranje barem prepolovi, varira od dva puta do 10 puta. Ali išla sam na ruku onima koji bi gledali najcrnji scenarij da cjepivo najmanje pomaže, još uvijek je barem dva puta manja šansa za umiranje, ako smo cijepljeni nego ako nismo", izračunala je.

No, to je samo raspirilo raspravu. Antunović tvrdi da je čudno da netko s medicinskim obrazovanjem "ne ide za time da se veže za nekakva stručna istraživanja, znači za nešto što je provjereno i teži u ovom nekakvom dijelu virtualnih informacija za netočnim informacijama", dok Drožđek ističe da imamo jednoumlje.

"Isključivo Stožer priča, niti jedan drugi znanstvenik, Nobelovac ili doktor nema priliku govoriti u javnosti bez cenzure. I tu je problem, ljudi su isto tako sumnjičavi i ne žele prihvatiti to jednoumlje", smatra on te se pita tko će platiti testiranje kada poslodavac radniku uvjetuje da se cijepi, dodavši da država mora platiti testiranja zdravstvenom kadru, jer plaćaju zdravstveno osiguranje.

"Mi izdvajamo za zdravstveno osiguranje i imamo pravo na zdravstvenu zaštitu. Medicinskih sestara ima trenutno premalo i ne smije, kako ministar Beroš kaže, mi ćemo njih otpustiti, oni nam ne trebaju u sustavu."

Situacija nije dobra

Antunović tvrdi da situacija u KB Dubrava nije dobra, jer je ondje hospitaliziran određeni postotak necijepljenih ljudi. "Zašto se apelira na cijepljenje, zapravo kako zaustaviti virus da se širi i da ljudi obolijevaju od njega, a to je najveći problem. Trenutačno u bolnici, kod nas u Dubravi je već 50 posto kapaciteta sa ležećim pacijentima zauzeto, što znači da što se više povećava broj covid pozitivnih pacijenata tako je potreba za brojem sestara i drugim osobljem da se preraspodjele na taj odjel veći, što znači da se moj odjel smanjuje na pola kapaciteta i samim time se ne dozvoljava da se drugim pacijentima osigura adekvatan zdravstveni sustav gdje su pacijenti, unutar godinu i pol dana oboljeli, isključeni iz bilo kakve mogućnosti liječenja, obrade, bilo kakvog dijagnosticiranja teških i zloćudnih bolesti", ustvrdila je i dodala da je zamjetan porast karcinoma u zadnjim fazama.

Rasprava je završila kako je i počela - oprečnim stavovima. Sestra Antunović tvrdi da je bit u tome da cijepljene osobe neće biti hospitalizirane, dok ju je Drožđek "poklopio" tvrdnjom da je i dio onih koji su dvaput cijepljeni završio u bolnici.