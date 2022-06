"Konačno je počela turistička sezona. Kako je i red - pljačkom turista. Nesvakidašnji pokušaj pljačke dogodio se u samom središtu Splita - kod poznatog kupališta Bačvice dvojica razbojnika pištoljem su zaprijetili skupini stranih turista", komentirao je u svojoj emisiji Stanje nacije Zoran Šprajc.

"Pokušali su, ali nisu uspjeli. I u tome je problem hrvatskog turizma. Mi turistima, čak i kad prijetimo pištoljem, ne znamo uzeti novac. Neke procjene govore da bi pametnom turističkom pljačkom od turizma mogli zarađivati i dvostruko više nego sada! Ali očito je problem što naši turistički djelatnici nisu dovoljno dobro obučeni… Ova dvojica ni s pištoljem nisu mogli uzeti novce", kazao je nadalje.

Polako napredujemo

Ali, polako i mi napredujemo, komentirao je Šprajc. "Umjesto oružanih pljački, sve su isplativije pljačke s lažnim lavandinim medov ili još bolje s lažnim uljem od tartufa koje prodaje svaki bolji pljačkaš u Istri. Ali i stare provjerene metode još uvijek pale. U Makarskoj je neki dan zabilježen tečaj eura od 6 kuna i 7 lipa", rekao je.

Što se tiče turizma, stvarno je dobra vijest da usprkos geopolitičkoj nestabilnosti booking ponovo raste i da bi ovo mogla biti još jedna rekordna turistička sezona. "Primjerice Česi su već najavili pune vlakove turista iz Praga do Rijeke, Zagreba i Splita. Jedini je problem što je riječ o vlakovima HŽ-a pa je neizvjesno hoće li Česi stići na more do kraja sezone. Inače Česi su onaj narod kojem smo se nekada rugali zbog jeftinih sandala i pašteta, a danas su po BDP-u prestigli Italiju", zaključio je Zoran Šprajc u svom prilogu.