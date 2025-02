Dabro o Hrvatskim šumama: 'Osinje gnijezdo me želi ubosti...Kalašnjikov sa snimke sam poklonio Radiću'

Glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro održao je konferenciju za novinare o stanju u Hrvatskim šumama.

Podsjećamo, nakon skandalozne snimke na kojoj bivši ministar poljoprivrede puca iz automobila, Josip Dabro je progovorio o stanju u Hrvatskim šumama, za koje kaže da je "leglo kriminala".

"Govorio sam da postoje nekakve nepravilnosti, od informacija s terena koje sam unutar Hrvatskih šuma dobivao. Na kraju krajeva, cijela Slavonija bruji o tome. Htio sam da to raščistimo, i raščistit ćemo", rekao je Dabro.

Još prije nekoliko mjeseci USKOK je upao u Hrvatske šume nakon prijave na "nepravilnosti i korupciju". Prijavu je podnijela Uprava Hrvatskih šuma protiv nižerangiranih voditelja u Slavoniji kojim se na teret stavlja oko 150 milijuna eura štete napravljene državnoj tvrtki.

Nepravilnosti u poslovanju Hrvatskih šuma zabilježene su i ranijih godina. Državna revizija pročešljala je poslovanje Hrvatskih šuma više puta i niti jednom ova državna tvrtka nije dobila prolaznu ocjenu.

"Nakon što su moje snimke tjednima zabavljale javnost, vrijeme je da otkrijemo zašto se oko njih napravio najveći spektakl u modernoj hrvatskoj povijesti. Četiri tjedna nakon moje ostavke, gotovo u svakom dnevniku prikazivane su moje privatne snimke što je presedan u hrvatskoj politici. Mnogi su prije mene odstupili s ministarske dužnosti zbog ozbiljnog kriminala, a vidjeli bi ih tek nakon par mjeseci na suđenju. U mom slučaju se radi neviđeni pritisak na pravosuđe, da me se što prije strpa iza rešetaka. To što za to nema osnove, nije ni važno. Važno je samo da to bude što prije, da ne otkrijem još koji krak kriminalne hobotnice. Osinje gnijezdo me želi ubosti.", rekao je Dabro na početku.

"Kad sam upozorio na probleme u Hrvatskim šumama, Dujić je rekao da izmišljam štetu od 150 milijuna eura. U ruci držim dokument od 24.7.2024. u kojem je jasno da stoji ta šteta koju su pretrpile Hrvatske šume", dodao je.

"Nije Dujić jedini koji medijima sustavno laže kako bi me ocrnio. Radi to i Mario Radić, koji je medijima poslao snimku. Kad već to radi, što nije dao pušku koja je kod njega. Radić se interesirao gdje može nabaviti pušku, ja sam mu dao tu pušku koja je uspomena na mog oca, koji je bio branitelj, a čije sam oružje pronašao nakon njegove smrti. Spreman sam to potvrditi na detektoru laži. Pozivam Radića da se i on odazove", istaknuo je.

Riječ je dao svom odvjetniku. "Htio bih samo dati par pravnih napomena. Postoje tri pritvorska osnova. Jedna je mogućnost bijega. Drugi osnov je utjecaj na svjedoke. Ako vidite te snimke, svjedoka niti nema. Treći pritvorski osnov je ponavljanje djela. U sedam pretraga, policija je kod Dabre pronašla dva pištolja za koje je imao dozvolu", naveo je.

"Istraga je u tijeku, a policija mi je rekla da se detalji ne smiju iznositi javno", odgovorio je Dabro na pitanje gdje je sada puška za koju tvrdi da je dao Radiću.

"U mandatu mogu biti ponosan na sebe, moralno sam postupio ispravno, podigao sam moralnu ljestvicu. Žao mi je kada se uvodi red, očigledno nailazite na ogromne probleme i ljude kojima remetite financijske tokove novca koji su veoma upitni", rekao je Dabro i završio pressicu.

