Krov na kaskadnoj zgradi kod papinog križa na Žnjanu, na kojeg polaže vlasnička prava Marko Perković Thompson, postao je u zadnje vrijeme vjerojatno najpoznatiji krov u Hrvatskoj. Nakon što je otkriven skandalu s nelegalnim kvadratima koji su tamo izgrađeni, otkriveno je mnoštvo drugih problema s nekretninom.

Slobodna Dalmacija je poslala upit Općinskom sudu u Splitu da bi doznala kako je Zvonko Kotarac mogao prodavati ravni krov nakon što je prodao apartmane jer se postavlja pitanje kako je moguće kupiti ravni krovovi na zgradama bez obzira na stav susjeda.

Slobodna Dalmacija piše da se iz odgovora suda može zaključiti da Thompson, kao ni tvrtke Zvonka Kotarca i Marine Wallner, nisu uknjiženi kao vlasnici tri ravna krova na zgradi. U odgovoru predsjednika Zamljišno-knjižnog odjela piše da „uknjižba prava vlasništva „ravnih krovova“ nije bila predmetom upisa u zemljišnoj knjizi na predmetnoj nekretnini već suvlasnički dio iste.“

Drugim riječima, susjedi su izgleda govorili istinu, što je sad potvrdio i Općinski sud u Splitu, a Thompson nije vlasnik terase na Žnjanu.

Kako je došlo do toga?

Njihove urbane vile su se proširile na krovove susjedne kaskadne višestambene zgrade te ih koriste kao svoje terase. Osim toga, bespravnom gradnjom su se proširili na njih i kasnije su tražili legalizaciju na susjednoj čestici.

Prema Detaljnom planu kaskadna zgrada kod papinog križa može imati podrum, prizemlje, pet katova i nadgrađe. ali je izvedeno je sa četiri kata jer bi peti kat sa nadgrađem zaklanjao pogled na more vlasnicima urbanih vila u pozadini. Slobodna Dalmacija piše da su to bili Kotarac, Wallnerova i Sikirica koji je bio na čelu Hypo banke koja je kreditirala pothvat.

Okućnice bi bile premale u odnosu na veličinu i luksuz vila da nisu zapasali susjedne krovove kao svoja dvorišta. Trojac je povezao ozelenjene površine i malena nadgrađa koja su bila ucrtana u građevinskoj dozvoli za kaskadnu zgradu na ravnim krovovima četvrtog kata.

Svaka od tri vile ima krak koji se produžava na krov susjedne zgrade, gdje su po građevinskoj dozvoli trebale biti gornje etaže dvoetažnih apartmana u susjednoj zgradi koji su trebali biti povezani spiralnim skalama i imati izlaz na krov. Na kraju ništa od toga nije napravljeno, kao ni zajedničke stepenice koje vode do zajedničkih ravnih krovova. Sve je to pridodalo luksuzu tri vile na susjednim parcelama.

To su izveli zato što na kaskadnoj zgradi nije bio izveden peti kat s nadgrađem, pa su sebi preko svojih firmi kupovali „pravo nadogradnje” na ravnim krovovima. Na taj su način „rezervirali prostor” za proširenje iznad glava onih kojima su prodali apartmane, zapravo stanove. No, Zemljšnik im je to upisao kao suvlasnički dio, a ne vlasništvo nad ravim krovovima, piše Slobodna Dalmacija.