Dužnici su za RTL Danas opisali svoje iskustvo s agencijama za naplatu potraživanja te su otkrili da ih svakodnevno maltretiraju.

"Znaju zvati i do 22 sata, od 8 do 22 sata znaju zvati, navečer, svaki dan", kazala je supruga jednog dužnika koja je htjela ostati anonimna te je otkrila da im se dugovanje udvostručilo i da je agencija o njima doznala i ono što nisu očekivali.

"Znaju o suprugu da je ratni vojni invalid i da je bio u zarobljeništvu, sve znaju. Ja nisam EOS Matrixu dužna ništa, ali o meni sve znaju. Što konkretno? Da sam stradala u potresu sve, sve. Da je operacija, da je ovo, ono. Od cipela, da oprostite, da se moram tako izraziti, do gaća. Sve znaju."

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) nedavno je izvijestila da je odredila novčanu kaznu od 5,47 milijuna eura EOS Matrixu zbog niza povreda Opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, procurili su im podaci više od 180 tisuća dužnika, od OIB-a do iznosa duga te podaci maloljetnika. Taj slučaj je prokomentirao Sarajko Baksa iz udruge Blokirani.

'Ozakonjeno lihvarenje i kamatarenje?'

"Veliki broj trgovačkih društava, od banaka do telekoma uzimaju prekomjerne osobne podatke. I one koji su potrebni i koji su nepotrebni. Naravno da zaštita unutar takvih sustava, osim u sustavu bankarstva je neprimjerena i nedostatna kako bi se sačuvali svi ti podaci. Bilo je pitanje vremena kad će svi ti podaci procuriti. Igrom slučaja se to dogodilo EOS Matrixu. Sutra se to može dogoditi nekoj drugoj agenciji za naplatu potraživanja. Ono što je upitno zašto su ti podaci uopće kod njih. Je li ovo ponašanje agencije za naplatu potraživanja ozakonjeno lihvarenje i kamatarenje? Ozakonjeno da, hoće li se netko obogatiti u tim sekundarnim, odnosno tercijarnim tržištima dugovanja, hoće", rekao je.

"Utvrđeno je kako je EOS Matrix d.o.o. obrađivao i osobne podatke osoba koje nisu dužnici i aktivno bilježio komentare koji se odnose na zdravstveno stanje dužnika", stoji u priopćenju AZOP-a.

Sabor treba izglasati novi Zakon koji će agencijama za naplatu potraživanja ograničiti pozive dužnicima na jednom na mjesec te će ih morati obavijestiti o preuzimanju duga. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković za RTL je rekao da se prijedlog Zakona još može izmijeniti prije njegova donošenja do kraja godine. "Vidjet ćemo kakvi će biti prijedlozi u drugom čitanju pa ćemo moći precizno odgovoriti na to pitanje", kazao je.

Udruga Blokirani traži da se u Zakon stavi odredba da dužnici daju dozvolu za prijenos duga agencijama.

Eos Matrix je podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja te tvrde da im korisnici sami govore zdravstveno stanje, ali da to ne koriste protiv njih i da ne zovu treće osobe bez dozvole. "EOS Matrix nije izvor podataka koji su bili predmetom nadzora AZOP-a. Nema dokaza da su podaci neovlašteno izneseni upravo iz sustava EOS Matrixa", poručili su za RTL.