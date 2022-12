Na sredini smo zadnjeg tjedna Došašća koji, već uobičajeno, u većini Hrvatske neće završiti "bijelim Božićem". Na Jadranu je kiša nešto izglednija, a na širem riječkom području uglavnom svakodnevna, dok će je samo sporadično u četvrtak i vjetrovitiju subotu biti i južnije duž obale. I tamo će biti još malo toplije, od Božića danju posvuda iznad 15 °C, kazao je u vremenskoj prognozi RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Ostat ćemo, kaže on, pod utjecajem anticiklone, ali tlak će nastaviti padati kako se sa Sredozemlja bude približavala jedna manja ciklona. Ispred nje stiže sve topliji zrak.

Danas manje hladno uz sunčana razdoblja

Danas će ujutro i prijepodne biti manje hladno, ali i dalje uz dosta oblaka pa i magle, najgušće na istoku zemlje. Slabe kiše ili rosulje može biti mjestimice na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. Sunce uglavnom samo južnije od Splita. Vjetar većinom slab ili će izostati, a tek na Kvarneru i u gorju do umjeren jugozapadni.

Poslijepodne će i u središnjoj te sjeverozapadnoj Hrvatskoj zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar s kojima će se magla i niski oblaci izdizati. Ostat je većinom oblačno, rijetko uz sunčana razdoblja. Navečer je moguća pokoja kap kiše, ali temperatura će porasti. Od 4 °C u maglovitim kotlinama do uglavnom 8-9, lokalno i 10 °C uz malo sunca. Na istoku izostankom vjetra, ostat će većinom oblačno. Magla najdugotrajnija oko Posavine. Temperatura će biti raznolika: 2-3 °C uz maglu, a bez nje do 6-7 °C.

Na krajnjem jugu i do 16 stupnjeva Celzijevih

U Dalmaciji pretežno oblačno prema sjeveru, a kasnije navečer moguće na moru sporadično i uz koju kap kiše. Na krajnjem jugu će prevladavati sunčano. Neće biti vjetra, a temperatura će biti od 12 do sasvim ugodnih 16 °C, kazao je RTL-ov meteorolog Ribarić.

Na sjevernom Jadranu i u gorju ostaje tmurno po južini, rijetko uz slabu kišu ili rosulju, češće u večernjim satima. I dalje može biti smanjene vidljivosti, ali bit će toplije, uglavnom između 9 i 12 °C.

Na Badnjak i Božić još toplije

Idućih dana na kopnu u unutrašnjosti zemlje slijede promjenjivi dani. Neće biti puno kiše, ali ni sasvim suho. U četvrtak ujutro izgledna je samo rosulja, dok se češća kiša očekuje prolazno na Badnjak, osobito u drugome dijelu dana. No, bit će još toplije, i ujutro i danju.

Idućih dana na Jadranu kiša će biti nešto izglednija, a na širem riječkom području uglavnom svakodnevna, dok će je samo sporadično u četvrtak i vjetrovitiju subotu biti i južnije duž obale. I ovdje još malo toplije, od Božića danju posvuda iznad 15 °C.