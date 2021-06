Cijene hrane su tijekom travnja u svijetu porasle na najvišu razinu od 2014. godine, pokazali su novi podaci Ujedinjenih naroda. Najviše su skočile cijene šećera, žitarica i mesa, što nisu dobre vijesti za Hrvatsku jer stanovnici Lijepe naše hranu plaćaju više nego stanovnici Velike Britanije i Španjolske.

"Cijene u Hrvatskoj rastu, ali ne do te mjere. Meso stagnira, nešto se tu na piletini pojavilo ili možda na onim skupljim kategorijama. Ako gledamo u odnosu ove i prošle godine, onda je to lagano raslo, međutim u ranijim godinama taj je rast nekad bio možda i zamjetniji, nekad smireniji", kazao je za Dnevnik Nove TV Krešimir Sever, šef Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Potrošačka košarica tročlane obitelji iznosi 10.000 kn

Ove godine će, kako pokazuju prve procjene, proizvodnja žitarica korištenih u prehrani ljudi i životinja, ponovno porasti. Najvećim dijelom to će se dogoditi zbog veće proizvodnje kukuruza.

"Ako gledamo u cjelini, hrana je imala nekakvu stabilnu potražnju, možda nešto malo više, ali na drugoj strani malo više svi oni koji su tu istu hranu prerađivali za nekakve radničke gablece i slično, što su prodavali za vrijeme dok su uredi radili, dok su u proizvodnji radili negdje drugdje, oni zapravo pri tome nisu imali posla", kaže Sever.

Oko 10.000 kuna iznosi realna potrošačka košarica jedne tročlane obitelji, čime bi se svi troškovi na mjesečnoj razini podmirili. "Dakle, da se ne usteže od potrošnje, ali i da se pri tome ne troši rastrošno, znači da si može priuštiti normalnu prehranu tijekom tjedna, odnosno tijekom mjeseca, zadovoljiti sve nutritivne vrijednosti, uzeti nekakvu bolju hranu i pri tome izaći povremeno negdje na pizzu ili sok", objašnjava sindikalist za Dnevnik Nove TV.

No, takav budžet je za većinu obitelji u Hrvatskoj nedostižan i zato dolazi do susprezanja u potrošnji.

'Hodočasti se od centra do centra u potrazi za akcijama'

"Pokazuje se da prosječno primanje u kućanstvu može zadovoljiti oko 80 posto troškova koje bi zapravo to kućanstvo trebalo imati. To onda ne znači da kućanstvo svaki mjesec 20 posto odlazi u zaduženje, nego samo znači da prebacuje troškove iz jednog područja na drugo", rekao je predsjednik sindikata.

Kupci zbog toga kupuju jeftinu i manje kvalitetnu hranu od kvalitetnije i skuplje. "Događa se da ljudi traže nekakve jeftinije artikle, da se hoda uokolo, doslovno se hodočasti od centra do centra i traže se nekakva pojeftinjenja, traže se akcije, traži se kombinacija dva za jedan, minus 20, minus 50 posto ili plus 25 ili plus 50 posto u pakiranju u odnosu na istu cijenu. Na taj način ljudi doskoče", pojašnjava Krešimir Sever.

Jako velik udio troškova na hranu u Hrvatskoj

Švicarci u Europi hranu plaćaju najviše, a Hrvatska se smjestila negdje u sredini po pitanju visine cijena hrane. Kruh i riba nalaze se među najskupljim namirnicama.

"Očekivalo se primjerice da će riba pojeftiniti jer je i tako kategorija koja se najmanje troši među prehrambenim artiklima u Hrvatskoj zato što je načelno skupa, osim ovih jeftinijih kategorija riba tipa srdele i slično. Međutim, ni tu se nije dogodilo pojeftinjenje kao ni na mnogim drugim područjima", kaže Sever za Dnevnik Nove TV.

Hrvatska ima jako velik udio troškova na hranu, a razlog se krije u niskim primanjima i relativno visokim cijenama hrane u odnosu na zemlje Zapada. Svako novo povećanje cijena će dodatno utjecati na budžet stanovnika Hrvatske.