Skradin je postao najmoderniji grad u Hrvatskoj. Prvi je u cijeloj zemlji svu gradsku rasvjetu zamijenio pametnim LED rješenjima. Na ulicama, prometnicama, ispred škole nalazi se ukupno 366 lampi.

Dva desetljeća stara gradska rasvjeta zamijenjena je LED rješenjima pa grad sada svijetli snažnije, pametnije, jeftinije i ekološki prihvatljivije.

"Prije je bio teški mrak. Ne mislim potlitički, ali sad je prekrasno. Svaka čast", poručio je Marko Babić.

Svi primjećuju pametne svjetiljke

"Mi se više snalazimo, a plus toga i turisti. Znate kako vam je kad je mrak, a kad vide rasvjetu da se vidi i po gradu i okolo da mogu šetati sasvim je to drugačije jer je puno veće osvjetljenje nego šta je bilo do sada", kazala je Skradinjanka Višnja Pulić.

Pametne svjetiljke primjećuje sve više posjetitelja, i domaćih i stranih.

"Mislim da je zapravo vrhunski primjer. Mislim da bi se svi trebali, pogotovo manji gradovi, okrenit prema ovim novim načinima izvora energije", smatra Splićanka Antea Ćurin.

"Vrijeme je da štedimo energiju, da štedimo novac i sve stvari. Mislim da je stvarno u redu", tvrdi Nijemac Frank Kipka.

Simbol grada je i pametna klupa

Osim što izgleda ljepše, nova rasvjeta donosi i velike uštede energije i čuva novac u gradskoj blagajni.

"Po predviđanjima stručnjaka donijet će negdje do 70 posto uštede na godišnjoj razini potrošnje energije, a gotovo u cijelosti će izbrisat trošak održavanja. Efekti smanjenja CO2, efekti smanjenja takozvanog svjetlosnog onečišćenja i uštede naravno u proračunu su nemjerljivi", rekao je gradonačelnik Skradina Antonijo Brajković.

Simbol novih i naprednih tehnologija u gradu je i pametna klupa koja ima mogućnost USB povezivanja, bežičnog punjenja mobitela i besplatnog spajanja na internet. Struju osigurava kroz vlastite solarne panele, a u protekloj godini koristilo ju je oko 10.000 ljudi.

Korak bliže tituli pametnog grada

"Umoran sam od glupih klupa napravljenih od drva. Ova se čini vrlo održiva, ima i solarne panele i mogu napuniti mobitel bežično. To je sjajno malo središte ako trebam nešto obaviti ili da se povežem", poručila je Cameron Starr iz SAD-a.

Sve to ovaj mali dalmatinski gradić dovodi korak bliže tituli pametnog grada.

"Na takvu vrstu rasvjete moguće je instalirati i uvesti sustave koji vam govore koliko je parkirnih mjesta zauzeto, je li postoje nekakve prometne blokade u gradu, nudit alternativne pravce. Mi kao mala sredina nemamo luksuz da stojimo u mjestu, moramo stvarno pratiti trendove i raditi iskorake", izjavio je gradonačelnik Skradina Antonijo Brajković.