Rezultate drugog kruga lokalnih izbora i njihove političke učinke za Net.hr je prokomentirao politički analitičar Žarko Puhovski. Pitali smo ga najprije za one koji su privukli najviše pažnje - gradonačelničke izbore u Zagrebu.

Miroslav Škoro je sinoć, čestitajući Tomislavu Tomaševiću na pobjedi, svoj poraz zakamuflirao pričom o uspjesima Domovinskog pokreta u Vukovaru, Slatini i drugdje te usporedbom stranke koju je osnovao prije 15 mjeseci s tek rođenim djetetom pred kojim je budućnost. Puhovski smatra da je Škorin prvenstveni cilj na ovim izborima bio da se pokaže glavnim zaštitnikom desne, konzervativne, katoličke, domoljubne Hrvatske.

'Škoro je izbore zapravo vodio protiv Plenkovića'

"On je ove izbore zapravo vodio protiv Plenkovića i protiv Mosta, a ne protiv Tomaševića i tu je relativno dobro prošao... s naglaskom na - relativno. On je, naravno, bio dovoljno racionalan da zna kako protiv Tomaševića nema šanse. Bilo mu je važno da prijeđe 30 posto glasova da to ne bude katastrofalan poraz i da u naredne tri godine, kada ne bude izbora, hoda okolo kao zaštitnik pravovjerne Hrvatske", kazao je Puhovski.

Za premoćnu Tomaševićevu pobjedu - osvojio je nešto manje od 200 tisuća glasova što je najviše otkako se održavaju izravni izbori za gradonačelnika Zagreba - Puhovski kaže da je doista bila spektakularna.

"O tome nema spora, ali na Tomaševiću i ljudima oko njega je sada i spektakularni teret. Oni će se naći u sendviču između očekivanja svojih biračica i birača te onoga što realno mogu. Trebat će im nekoliko jakih poteza u narednim mjesecima da održe napetost podrške svoga biračkog tijela, a istovremeno će morati raditi čitav niz kompromisa koje njihovo biračko tijelo neće s radošću prihvatiti. Ali, to je dio odgovornosti koju su preuzeli kao novi upravljači Zagrebom", kazao je.

'Županije i postoje da bi HDZ u njima pobjeđivao'

Most je, kaže, loše prošao na ovim lokalnim izborima, a HDZ ne onako dobro kao što se očekivalo. Na opasku da je Andrej Plenković pobjedu HDZ-a nazvao "kolosalnom" te da je ta stranka pobijedila u čak 15 od 20 županija, što joj nikada nije pošlo za rukom, Puhovski je kazao da "županije i postoje zato da bi HDZ u njima pobjeđivao" pa stoga to i nije velika stvar".

"Velika stvar za HDZ je što su oni najjača urbana stranka, Ukupno gledano, najjača su stranka u deset najvećih gradova i to je moguće zbog katastrofalnog stanja SDP-a koji bi doživio pravi potop da se nisu izvukli pobjedom u Rijeci. Neovisno o tomu, vladajuća stranka na nacionalnoj razini obično gubi lokalne izbore, tako da Plenković ima pravo biti umjereno zadovoljan. Naravno da nema govora o kolosalnoj pobjedi jer su izgubili Šibensko-kninsku županiju i Split, ali su dobili Osijek i Varaždinsku županiju i mogu reći da su prošli razmjerno dobro."

'Ljudima je dosadilo da im vladaju iste face'

SDP je u drugom krugu uspio ublažiti gorak okus loših rezultata u prvome krugu zadržavanjem vlasti u Rijeci i Sisku te pomalo neočekivanom pobjedom njihova gradonačelničkog kandidata u Varaždinu.

"Njihova prava star je bila Rijeka i tamo se SDP spasio od poraza. Varaždin je doista dobitak, a Sisak je zadržavanje postojećeg", kratko je rezimirao Puhovski rezultat SDP-a.

Ne iznenađuju ga ni pobjede nekih nezavisnih kandidata u sredinama koje su gotovo 30 godina bile stranačke utvrde. Primjerice, Filipa Zoričića u Puli i Marka Jelića, koji je nakon pobjede na izborima za gradonačelnika Knina prije četiri godine sada dobio i izbore za šibensko-kninskog župana.

"To je posljedica nezadovoljstva istim facama, istim fizionomijama, jer ljudi su birali čak i HDZ u Osijeku uz uvjet da bude novi čovjek. Nije se, dakle, radilo o strankama, nego o novim licima. Ljudima je dosadilo da im u mnogim općinama, gradovima i županijama vladaju stalno iste face", smatra Puhovski.

IDS-u više ne prolazi da je Učka veća od Himalaje

Očigledno zasićenje dogodilo se, kaže Puhovski, u Istri gdje je IDS izgubio glavno uporište, Pulu, ali i niz drugih gradova i općina poput Pazina, Buzeta, Medulina ili Umaga.

"Tamo se dogodilo jedno zasićenje ideologijom bez ideologije, vladanjem koje se svelo samo na vladanje s uvjerenjem da je Učka veća od Himalaje. To, naprosto, više nije bilo dovoljno. IDS se osramotio kao stranka jer više nemaju nikakav ozbiljan program i još su se kao višegodišnja vladajuća stranka klijentelistički drukčije povezali na nekorektne i netransparentne načine. Sada je pitanje može li se IDS pregrupirati i reorganizirati da bude moderna stranka ili će do kraja propasti što im se već sada moglo dogoditi za ona 54 glasa kolika je bila razlika na izborima za župana", ustvrdio je Puhovski.