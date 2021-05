Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti i zahvalio svim kandidatima i biračima. "Želim iskazati jedinstven stav cijelog vodstva HDZ-a, a to je da je HDZ je apsolutni, kolosalni pobjednik. Osvojili smo 15 od 20 županija".

"Od šest najvećih gradova, HDZ je dobio povjerenje u tri - Osijeku, Zadru i Velikoj Gorici", kazao je Plenković

Izrazio je žaljenje što nisu pobijedili što nisu pobijedili u Šibensko-kninskoj županiji i Splitu.

'Teška ljaga Puljkovog čovjeka'

"Nažalost, nismo pobijedili i zadržali kontinuitet u Šibensko-kninskoj županiji, morat ćemo napraviti analizu. Od šest najvećih gradova, HDZ je dobio u tri, nažalost nismo pobijedili u Splitu, ali smo prvi put otkad je hrvatske demokracije pobijedili u Osijeku", kazao je.

"U Splitu mi je doista žao što Vice Mihanović nije nastavio kontinuitet politike Andra Krstulovića Opare. Mislim da je to šteta. Mislim da će ostati teška ljaga na ovim izborima, da su izabrali Puljkovog čovjeka koji je javno obznanio da je anisemit. To je sramota. Od novog gradonačelnika očekujem da se ogradi od toga. Od zamjenika očekujem da napusti to mjesto, jer to je neprihvatljivo, da takav netko bude dogradonačelnik drugog grada u Hrvatskoj, rekao je Plenković, dodavši da HDZ ima jedine dvije županice u Republici Hrvatskoj.